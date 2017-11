Retraites et assurances collectives: fin des clauses «orphelin»... si le Canada dit oui

Dans son rapport, que La Presse a obtenu, André Fortin recommande au gouvernement « d'agir rapidement afin d'interdire » les clauses « orphelin » concernant les régimes de retraite, les assurances collectives et d'autres avantages sociaux. La Loi sur les normes du travail devrait être modifiée en ce sens, propose-t-il. Or il précise que « les modifications proposées à la Loi » ne devraient entrer en vigueur « qu'au moment de l'adoption, par l'ensemble des autres juridictions canadiennes, d'une législation similaire ».

Le document souligne qu'une interdiction des clauses « orphelin » pour les régimes de retraite et autres avantages n'aurait pas un effet rétroactif. Elle ne devrait pas exiger une correction à l'égard des années de service passées pour lesquelles des régimes ont présenté une disparité de traitement en fonction de la date d'embauche. « L'enjeu est plutôt d'éviter que les disparités ne perdurent ou que de nouvelles ne soient mises en place », indique le groupe de travail. Celui-ci était formé de représentants du ministère des Finances, du Secrétariat du Travail et de Retraite Québec.

Agir seul aurait des impacts négatifs, selon lui. « Le gouvernement doit d'abord s'assurer que les entreprises québécoises et les entreprises faisant affaire au Québec y trouvent un environnement d'affaires favorable et que le contexte législatif et réglementaire ne soit pas un obstacle à la compétitivité du Québec. Les enjeux de compétitivité liés à la présence de régimes multijuridictions sont à ce point importants qu'il ne serait pas approprié d'agir unilatéralement et hâtivement », lit-on dans le rapport.

«Le gouvernement reconnaît le problème, mais on est extrêmement déçus et abasourdis du fait qu'il fixe une condition inatteignable pour mettre en oeuvre la solution. Il faudrait attendre que l'ensemble du Canada se prononce pour que nous, on bouge ? Ça deviendrait plus difficile de modifier les lois du travail que de modifier la Constitution du Canada ! Ça n'a aucun sens ! On n'a pas à attendre la permission des autres provinces pour protéger nos travailleurs.»

Sophie Tremblay,

présidente de Force Jeunesse