Surplus de 2,4 milliards: Québec baisse les impôts des contribuables

Jocelyne Richer

La Presse Canadienne

Québec

Un surplus non négligeable de 2,4 milliards apparu dans les coffres de l'État permet au gouvernement Couillard d'avoir de l'ambition: tout à la fois baisser les impôts, financer un plan de lutte à la pauvreté et réinjecter des centaines de millions dans les réseaux de la santé et de l'éducation.