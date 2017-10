Le gouvernement libéral refuse de retirer le crucifix à l'Assemblée nationale

La présidente du caucus libéral, Filomena Rotiroti, a confirmé mardi midi que son parti n'appuiera pas une motion de Québec solidaire qui vise à retirer la croix de la salle où délibèrent les parlementaires.

«On vient de sortir de notre caucus alors il y a un consentement où on ne donnera pas notre consentement à la motion qui a été déposée par Québec solidaire», a déclaré Mme Rotiroti.

«On est ouverts et inclusifs et on ne pense pas qu'on doit effacer le patrimoine historique », a-t-elle ajouté.

En matinée, plusieurs députés libéraux avaient exprimé leur appui au maintien du crucifix à l'Assemblée nationale.

«C'est historique, a expliqué le député libéral Raymond Berner. J'y tiens certain.»

La motion de Québec solidaire précise «que la question du déplacement du crucifix ornant le Salon Bleu soit référée au Bureau de l'Assemblée nationale». Cette entité, où siègent les différents partis, est chargée d'établir et de faire appliquer les règles administratives sur le campus parlementaire.

Le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois souhaitait que le gouvernement libéral fasse preuve de «cohérence» dans la foulée de l'adoption du projet de loi 62 sur la neutralité religieuse de l'État.

Le crucifix qui orne le Salon bleu de l'Assemblée nationale a été installé par Maurice Duplessis en 1936.

Le Parti québécois s'est montré favorable à l'initiative solidaire. La députée Agnès Maltais a indiqué la semaine dernière que son parti prônerait le retrait du crucifix, mais qu'un gouvernement péquiste n'agirait pas en ce sens sans consensus.

Le chef de la Coalition avenir Québec, François Legault, s'est pour sa part opposé à la motion.

«Ça fait partie du patrimoine québécois, puis on pense qu'il doit rester là», a-t-il dit mardi.