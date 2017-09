Bombardier: Ottawa doit-il payer les droits compensatoires, demande la CAQ

La question, qu'il a adressée au premier ministre lors de la période de questions, mercredi, s'appuyait sur l'idée qu'il y a un déséquilibre dans le risque pris par Québec et Ottawa dans toute l'aventure de la C Series, alors que le fédéral a «seulement investi 124 millions [sous forme de prêt]», explique M. Legault, et que la province a acheté pour 1,3 milliard en capital-actions.

«Si on faisait ça, ça signifierait qu'on accepte la décision et qu'on pense qu'elle sera définitive. Moi, je pense que la décision est tellement saugrenue, loufoque à sa face même, qu'il y a tous les arguments nécessaires pour la faire renverser à Washington», a répondu M. Couillard au chef caquiste.

«Comment pense-t-il que ce paiement serait perçu par les organisations de commerce international? Comment pense-t-il que ça serait perçu aux États-Unis? (...) Je pense que ça serait une erreur majeure au stade actuel de même entrevoir qu'on pourrait faire quelque chose comme ça», a ajouté le chef libéral.

Sur Twitter, le chef du Parti québécois, Jean-François Lisée, a par la suite écrit «#legaultlagaffe frappe encore et veut qu'Ottawa paie les droits [compensatoires] de 220% imposés à Bombardier. Boeing serait aux anges et réclamerait 440%.»