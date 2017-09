Québec veut de la flexibilité pour le financement des infrastructures

Le gouvernement du Québec devrait pouvoir utiliser les milliards de dollars en fonds fédéraux dédiés aux infrastructures pour financer la construction de routes, d'écoles et d'hôpitaux. C'est le message qu'ont transmis jeudi les ministres Carlos Leitao et Pierre Moreau au ministre fédéral des Infrastructures, Amarjeet Sohi.

Ils participaient à la rencontre annuelle des ministres responsables des infrastructures à Ottawa, qui vise à négocier la ventilation de l'enveloppe fédérale de 33 milliards sur 11 ans et déterminer les ajustements qui doivent être apportés pour la phase 2.

La part du Québec s'élève à 7,5 milliards durant cette période.

Selon le Conseil du Trésor de la province, 60 % des projets inscrits au Plan québécois des infrastructures (PQI) ne sont pas admissibles en vertu des critères fédéraux. Le PQI détermine les projets qui seront réalisés au cours des dix prochaines années.

Ainsi, les projets de construction de routes comme l'élargissement de l'autoroute 50 en Outaouais, de construction d'établissements de santé comme le nouvel hôpital Enfant-Jésus à Québec et de construction d'écoles ne sont pas admissibles.

Le plan fédéral s'articule autour de cinq priorités: le transport en commun; les infrastructures vertes; les infrastructures sociales; les infrastructures du commerce et du transport; ainsi que les communautés rurales et nordiques. Québec voudrait qu'il y ait plus de souplesse pour pouvoir transférer l'argent d'une catégorie à l'autre.

Le ministre Sohi s'est dit sensible à cette question.