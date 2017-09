Commission des droits de la personne: la présidente défend sa gestion

(Québec) «À ce stade-ci, je ne perçois pas de crise» à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, soutient sa présidente Tamara Thermitus, visée par trois plaintes pour abus d'autorité, mauvaise gestion et manque de respect envers le personnel. Mandatée par le gouvernement pour piloter la consultation sur le racisme, elle répond aux détracteurs que cette «conversation» ne se transformera pas en «procès des Québécois».

Tamara Thermitus a accordé sa première entrevue mardi depuis les révélations de La Presse du 30 août au sujet d'une enquête du Protecteur du citoyen sur sa gestion. Elle s'est limitée à dire qu'à la lumière de plusieurs rencontres avec ses employés, ceux-ci «sont contents» et «réitèrent leur engagement envers la mission» de l'organisme. «Pour le reste, le Protecteur du citoyen est saisi d'un dossier et il suivra son cours», a-t-elle affirmé.

Rappelons que, selon les mots d'un témoin au sein de la Commission, Mme Thermitus se livre à un «derby de démolition». Cette situation a été un facteur déterminant qui a poussé pas moins de sept employés à quitter leur poste, temporairement ou de manière permanente.

Tamara Thermitus a lancé officiellement mardi la consultation sur la discrimination systémique et le racisme au Québec. Elle a dévoilé le nom des 31 organismes - deux fois plus que prévu - qui seront chargés de mener les consultations locales et de recueillir des témoignages «au courant du mois d'octobre». C'est le premier volet de l'exercice.

«Indépendance intacte»

Ces groupes ont été choisis par le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (MIDI). Même si le MIDI est impliqué dans l'organisation de la consultation, «l'indépendance de la Commission est intacte», a soutenu Tamara Thermitus.

Cinq experts indépendants seront nommés prochainement pour diriger quatre équipes de travail. Un site web sera mis en ligne en octobre, un mois plus tard que prévu, pour permettre à tous de s'exprimer sur le sujet et de déposer un mémoire. Un forum national se tiendra en novembre. Les recommandations de la Commission seront transmises au gouvernement «à l'hiver 2018».