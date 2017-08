Sondage: le PLQ toujours talonné par la CAQ

Louise Leduc

Le Parti libéral du Québec obtient 32 % d'intentions de vote, la Coalition Avenir Québec, 28 % et le Parti québécois, 22 % selon la firme Léger qui a fait ce coup de sonde cette semaine pour le compte du Devoir, du Journal de Montréal et du Globe and Mail.