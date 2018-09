Nouveau parti: Bernier dit avoir recueilli plus de 90 000 $

Le député indépendant de Beauce, Maxime Bernier, affirme avoir recueilli plus de 90 000 $ depuis son départ du Parti conservateur du Canada, il y a deux semaines.

Dans un appel de contributions lancé par courriel à ses partisans, mercredi, M. Bernier affirme que sa campagne a «déjà le vent en poupe». Il prévoit même de dévoiler le nom et le logo de son nouveau parti la semaine prochaine.

Le député a annoncé le 23 août qu'il quittait le Parti conservateur d'Andrew Scheer et qu'il créerait son propre mouvement politique.

Dans son courriel, M. Bernier explique mercredi que depuis une semaine, il a discuté au téléphone avec des partisans et des organisateurs à travers le pays, qu'il remplit les formulaires requis par Élections Canada, et qu'il élabore la constitution et la plateforme du nouveau parti.

Il soutient mettre tout en oeuvre «le plus vite possible de façon à ce que le parti soit opérationnel lorsque la session du Parlement reprendra le 17 septembre».

Le député de Beauce affirme également avoir reçu «des centaines de messages d'appui» de la part de gens qui veulent devenir membres, s'impliquer ou être candidats.

«Ce qui me rend optimiste, c'est que seulement deux semaines après avoir annoncé que je lancerais ce nouveau parti, nous avons déjà le vent en poupe», écrit-il.