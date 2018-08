Doit-on déboulonner les statues de John A. Macdonald?

Si le chef du Parti conservateur Andrew Scheer condamne cette «rectitude politique» qui «efface de notre histoire» l'un des Pères de la Confédération, le gouvernement Trudeau, qui a fait de la réconciliation avec les Premières Nations la pierre angulaire de son mandat, maintient qu'il ne veut pas dicter aux autres ordres de gouvernement des lignes de conduite en la matière.

«Notre gouvernement travaille avec les peuples autochtones pour bâtir une nouvelle relation basée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat. Il ne revient pas au gouvernement fédéral de dicter aux peuples autochtones et aux villes, provinces et territoires la façon de reconnaître notre histoire et notre patrimoine», a indiqué hier à La Presse Simon Ross, attaché de presse du nouveau ministre du Patrimoine et du Multiculturalisme, Pablo Rodriguez.

«Nous croyons qu'un dialogue ouvert et honnête est essentiel afin de faire progresser la réconciliation.»

Alors qu'Ottawa affiche la plus grande prudence devant la décision du conseil municipal de Victoria, mise en oeuvre en fin de semaine, afin, dit-on, d'encourager la réconciliation, le gouvernement de l'Ontario a décidé de monter aux barricades, lundi.

La ministre du Tourisme Sylvia Jones a en effet envoyé une lettre à la mairesse de Victoria, Lisa Helps, pour lui faire savoir que le gouvernement de l'Ontario souhaitait acquérir la statue déboulonnée.

«L'histoire est importante», a affirmé la ministre Jones durant la période des questions à Queen's Park. La ministre a dit comprendre que l'héritage de John A. Macdonald provoque «bien des débats», et que ce dernier était un individu «imparfait», mais elle a soutenu que les figures historiques «sont des gens compliqués» et que la statue ne devrait pas pour autant être enlevée parce que cela permet aux Canadiens d'en apprendre davantage. Selon CBC, la mairesse de Victoria a d'ores et déjà refusé l'offre du gouvernement conservateur de Doug Ford.

Une figure adulée chez les conservateurs

Dans les rangs conservateurs, John A. Macdonald est adulé pour le rôle déterminant qu'il a joué pour mener à bien le projet d'union entre l'Ontario, le Québec, le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse afin de donner naissance à la Confédération, en 1867.

L'ancien gouvernement conservateur de Stephen Harper a d'ailleurs multiplié les gestes pour que la mémoire du tout premier premier ministre du Canada soit davantage honorée. En 2012, il a ainsi renommé la promenade de l'Outaouais promenade Sir-John-A.-Macdonald dans la région de la capitale fédérale, en plus de nommer un nouveau bâtiment jouxtant l'Édifice national de la presse, rue Wellington, l'Édifice Sir-John-A.-Macdonald. Au moment de l'annonce, le député conservateur de Nepean-Carleton, Pierre Poilievre, qui était alors secrétaire parlementaire du ministre des Transports, avait décidé de porter une redingote, le costume typique de l'époque de John A. Macdonald.

«Retirer la statue d'un ancien premier ministre au nom de la rectitude politique est non seulement ridicule, c'est également de s'aventurer sur un terrain dangereux», s'est insurgé Yan Plante, ancien chef de cabinet de l'ex-ministre conservateur Denis Lebel.

«John A. Macdonald est un père fondateur de notre pays. C'est lui qui a eu la vision et l'audace de relier le Canada par le chemin de fer.»

«On ne pourrait pas imaginer une ville américaine retirer une statue de George Washington, pour dénoncer le fait qu'il possédait des dizaines d'esclaves, même si avec notre regard d'aujourd'hui, cette action est ignoble. Si on poussait la logique de la Ville de Victoria, quelle serait la prochaine étape? Changer le nom de leur propre ville, alors que la reine Victoria appuyait Macdonald sans réserve?»

«Au Québec, retirerions-nous soudainement le nom de Pierre Elliott Trudeau en raison de la Loi sur les mesures de guerre? On voit bien que tout cela n'a aucun sens», a ajouté M. Plante, qui est aujourd'hui vice-président chez Argyle TACT Affaires publiques.

«Regrettable», dit un historien

Pour l'historien Pierre Anctil, professeur d'histoire à la faculté des arts de l'Université d'Ottawa, la décision du conseil municipal de déboulonner la statue de John A. Macdonald est tout à fait regrettable.

«Les historiens regrettent toujours que l'on efface de l'espace public des marques de l'histoire parce que c'est beaucoup plus difficile de faire comprendre aux citoyens, en particulier aux étudiants, quel est le sens de l'histoire quand on ne voit plus les monuments, les noms, les lieux de commémoration», a affirmé M. Anctil à La Presse.

«Retirer Macdonald, cela nous rend la tâche plus difficile quand on veut parler des injustices commises par ce même Macdonald concernant les autochtones et les écoles résidentielles.»

Il a aussi tenu à souligner que si John A. Macdonald a instauré une politique d'assimilation des autochtones au XIXe siècle en créant les pensionnats, il avait à l'époque l'appui de la population. «Oui, Macdonald a fait cela. Mais tous les Canadiens sont en partie responsables à l'époque. On parle du milieu du XIXe siècle. Beaucoup de Canadiens pensent en effet que c'est la bonne voie. M. Macdonald n'est pas un criminel ou un dictateur ou quelqu'un qui a imposé une opinion à tout le monde. Loin de là. C'était une opinion très répandue dans la société canadienne à l'époque. On le sait par toutes sortes de témoignages», a-t-il dit.

M. Anctil a soutenu que si l'on déboulonne la statue de John A. Macdonald en raison de son rôle dans la création des pensionnats, il faudrait aussi enlever celle des autres premiers ministres qui lui ont succédé, comme Wilfrid Laurier et Mackenzie King, qui ont poursuivi la même politique.

Selon lui, il est de loin préférable d'ériger un monument commémoratif aux peuples autochtones non loin de la statue de John A. Macdonald expliquant les injustices commises par ce Père de la Confédération au lieu de l'éliminer de l'espace public.