Le gouvernement Trudeau veut limiter la durée des campagnes

Joël-Denis Bellavance

La Presse La Presse

(Ottawa) Désirant éviter une réédition de la campagne de 2015 qui fut la plus longue (78 jours) et la plus coûteuse (443 millions de dollars) de l'histoire du pays, le gouvernement Trudeau propose de fixer à 50 jours la durée maximale d'une campagne et d'imposer des limites de dépenses pour les partis politiques et les tiers durant les deux mois précédant le déclenchement des élections.