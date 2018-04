Vivement un lieutenant québécois pour Trudeau

Joël-Denis Bellavance

(Ottawa) En devenant chef du Parti libéral du Canada, il y a cinq ans ce mois-ci, Justin Trudeau avait promis de faire table rase pour mettre fin aux luttes fratricides qui avaient marqué le règne de ses prédécesseurs, notamment entre John Turner et Jean Chrétien et entre Jean Chrétien et Paul Martin.