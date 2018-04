Légalisation du cannabis: vers un ralentissement à la frontière, prévient Washington

C'est du moins l'avertissement sans équivoque qu'ont donné de hauts responsables en matière de sécurité de l'administration Trump à trois sénateurs canadiens qui ont passé les deux derniers jours à Washington afin d'obtenir le son de cloche des autorités américaines quant aux possibles conséquences de la légalisation du cannabis sur les relations entre les deux pays.

Les trois sénateurs conservateurs - Claude Carignan et Pierre-Hugues Boisvenu, du Québec, et Denise Batters, de la Saskatchewan - ont notamment réussi à obtenir une rencontre de 45 minutes hier avec le procureur général des États-Unis, Jeff Sessions, qui est farouchement opposé à toute forme d'adoucissement des lois touchant les drogues, dont la marijuana.

Les sénateurs ont décidé de mettre le cap sur la capitale américaine, jugeant nettement insatisfaisantes les réponses des principaux ministres du gouvernement de Justin Trudeau sur les possibles répercussions de la légalisation de la marijuana à des fins récréatives sur les consommateurs canadiens qui voudront se rendre aux États-Unis.

« Ce qui ressort de nos rencontres, c'est qu'il n'y aura pas de passe-droit. Les douaniers américains auront l'ordre de continuer à appliquer de façon ferme les lois fédérales américaines. Et en vertu de ces lois fédérales, la marijuana est une drogue qui est illégale », a indiqué hier le sénateur conservateur Claude Carignan, qui a travaillé à organiser cette visite dans la capitale américaine.

QUESTIONS REVUES ET CORRIGÉES

Résultat : les voyageurs canadiens doivent s'attendre à des questions plus pointues de la part des douaniers américains en arrivant aux divers postes frontaliers. De plus, les Canadiens qui détiennent la carte Nexus, qui permet un passage plus rapide à la frontière canado-américaine, et même dans les aéroports, se verront poser des questions concernant la consommation de marijuana. Toute personne qui consomme cette drogue pourrait se voir refuser la carte Nexus, et même se voir refuser l'entrée aux États-Unis.

« La légalisation de la marijuana va avoir des conséquences importantes sur la circulation à la frontière », a indiqué le sénateur Carignan.

Cette question a déjà fait l'objet de discussions entre de hauts fonctionnaires du ministère canadien de la Sécurité publique et du secrétariat américain de la Sécurité intérieure au cours des dernières semaines. Le ministre de la Sécurité publique Ralph Goodale et son homologue américaine Kirstjen Nielsen en ont aussi discuté, a rapporté La Presse canadienne au début de février.

Le projet de loi C-45 visant à légaliser la marijuana - une promesse phare des libéraux de Justin Trudeau durant la dernière campagne électorale - est actuellement à l'étude au Sénat. Les trois sénateurs conservateurs siègent à l'un des quatre comités du Sénat qui examinent le projet de loi.

Témoignant devant un comité du Sénat, le mois dernier, le ministre Ralph Goodale avait rejeté l'idée selon laquelle la légalisation du cannabis au Canada pourrait causer des maux de tête aux Canadiens lorsqu'ils tenteront de franchir la frontière américaine. Le ministre avait rappelé qu'il serait toujours illégal pour les Canadiens de transporter du cannabis aux États-Unis, tout comme il serait interdit pour les Américains d'apporter cette drogue au Canada.

M. Goodale avait tout de même reconnu que la consommation de cannabis à des fins récréatives demeurait une infraction criminelle selon la loi fédérale américaine et que c'était le gouvernement fédéral américain qui contrôlait les règlements sur les frontières.

- Avec La Presse canadienne