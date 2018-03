Ottawa dévoile son projet de réforme du système judiciaire

Plusieurs Autochtones avaient été exclus lors de la sélection des jurés au procès de l'agriculteur de la Saskatchewan accusé d'avoir tué par balle un Autochtone de 22 ans, Colten Boushie. Gerald Stanley a finalement été acquitté le mois dernier, et les proches de la victime avaient notamment demandé au gouvernement fédéral de revoir le processus de sélection des jurés.

La ministre de la Justice, Jody Wilson-Raybould, a déposé jeudi un volumineux projet de loi qui comprend aussi des mesures pour réduire les retards dans le système judiciaire, notamment en restreignant le recours à l'enquête préliminaire dans les procédures habituelles.

Le projet de loi revoit aussi les amendes compensatoires et définit les conditions d'exemption de ces amendes et prévoit que la violence contre un partenaire intime constitue une circonstance aggravante à prendre en considération lors de la détermination de la peine.

Et puis, il reprend, une fois de plus, deux mesures de la loi pilotée par l'ex-députée Maria Mourani qui devait lutter contre la traite des personnes. Ce sera la troisième tentative d'aller de l'avant avec cette mesure législative qui n'est jamais entrée en vigueur.

Le gouvernement libéral doit composer avec l'arrêt Jordan de la Cour suprême du Canada, qui fixait en juillet 2016 des limites strictes au temps qui peut s'écouler entre l'accusation et le procès. Plus de 200 causes criminelles ont ainsi été abandonnées au pays à cause de délais jugés déraisonnables.

Au Québec, Sivaloganathan Thanabalasingham, accusé du meurtre de son épouse, a ainsi bénéficié d'un arrêt des procédures, en avril 2017: il s'était écoulé trop de temps entre l'arrestation de l'homme pour meurtre, en 2012, et la date prévue de son procès, en 2017. Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a annoncé le 2 mars dernier son intention de demander l'intervention du plus haut tribunal du pays dans cette affaire criminelle qui avait choqué le Québec.