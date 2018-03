Un discours de Trudeau qualifié d'hostile par l'ambassade russe

Répliquant par l'entremise de Twitter , l'ambassade a accusé M. Trudeau d'employer un discours hostile et improductif.

M. Trudeau a déclaré que M. Poutine devait commencer à jouer un rôle plus positif dans le monde sur plusieurs fronts, de l'Ukraine à la Syrie, en passant par l'Arctique.

M. Trudeau avait aussi dit que le Canada devait faire preuve de vigilance concernant la protection de l'intégrité de ses systèmes électoraux face aux menaces d'ingérence étrangère.

L'ambassade n'a pas fait état de ce sujet dans son micromessage.

Plusieurs avertissements ont été lancés récemment quant à une possible ingérence russe dans les élections fédérales de 2019 au Canada, notamment de la part de diplomates d'Europe de l'Est à Ottawa et d'un chercheur principal de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN).