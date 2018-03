Boissons sucrées alcoolisées: le NPD presse Ottawa de resserrer les normes

Craignant que les boissons ayant une teneur élevée en alcool, en caféine et en sucre ne fassent d'autres victimes, le NPD demandera au comité de la santé de la Chambre des communes de se pencher de toute urgence sur cet enjeu afin de resserrer les règles entourant la production, la mise en marché et la vente de ces produits.

Le député néo-démocrate Alexandre Boulerice déposera une motion en ce sens dès la prochaine réunion de ce comité, lundi, répondant ainsi à l'appel du gouvernement Couillard qui implore le gouvernement fédéral et Santé Canada de resserrer les normes qui s'appliquent à ces boissons prémélangées dans la foulée de la mort tragique d'une adolescente de 14 ans, Athena Gervais, retrouvée sans vie le 1er mars dernier dans un ruisseau près de son école secondaire à Laval après avoir consommé deux canettes de FCKD UP.

Le père de la jeune fille, Alain Gervais, sera d'ailleurs au parlement lundi aux côtés de M. Boulerice afin d'exhorter les députés libéraux à appuyer la motion du NPD, laquelle permettrait d'entreprendre une étude sur les mesures que doit adopter le gouvernement fédéral, de concert avec les provinces et les territoires, pour « mieux réglementer » ces boissons qui demeurent populaires chez les jeunes.

Depuis la mort de sa fille, M. Gervais s'est promis de mener une bataille pour faire resserrer les lois qui encadrent la mise en marché des boissons fortement alcoolisées et sucrées. En principe, le comité de la santé devrait soumettre ses conclusions et ses recommandations à la Chambre des communes au plus tard en juin si la motion du NPD est adoptée.

« Ces boissons sont des bombes. Elles sont extrêmement dangereuses. Et Santé Canada a le pouvoir d'en interdire la vente », a lancé d'emblée le député Alexandre Boulerice, lieutenant politique du chef du NPD Jagmeet Singh au Québec, dans une entrevue accordée à La Presse.

Après cette tragédie, le gouvernement du Québec a annoncé que ces produits ne pourraient plus être vendus dans les dépanneurs et les épiceries de la province. Seule la Société des alcools du Québec (SAQ) sera autorisée à les vendre. Tout indique que cette interdiction entrera en vigueur d'ici la fin de la session parlementaire, en juin.

L'entreprise qui fabriquait les boissons FCKD UP, le Groupe Geloso, a pour sa part annoncé qu'il en cessait la production.

« La mort de la jeune Athena Gervais a réveillé beaucoup de monde. On salue l'initiative du gouvernement du Québec de retirer ces produits des dépanneurs et des épiceries. C'est un premier pas qui est extrêmement intéressant pour protéger nos jeunes. Mais nous avons aussi écouté l'appel du gouvernement du Québec qui dit avoir été au bout de ses pouvoirs et de ses compétences et qui demande au fédéral d'entreprendre certaines démarches et d'adopter certaines mesures », a précisé M. Boulerice.

Au bureau de la ministre Ginette Petitpas Taylor, on a fait savoir cette semaine que des démarches étaient en cours afin d'évaluer les mesures qui pourraient être adoptées afin de mieux contrôler la vente de ces produits.