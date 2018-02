Il y a du racisme envers les Canadiens noirs, affirme Trudeau

Et le premier ministre soutient que le moment est venu d'agir pour assurer l'égalité des chances et le même traitement pour les Canadiens noirs, notamment en en faisant plus pour recruter et élire des membres noirs au Parlement.

M. Trudeau a tenu ces propos dans un bref discours lors d'une réception soulignant le Mois de l'histoire des Noirs.

Il y a deux semaines, M. Trudeau avait annoncé que le Canada reconnaissait officiellement la Déclaration internationale des personnes d'ascendance africaine, qui met l'accent sur la nécessité de recherches et de cueillettes de données pour mieux comprendre les défis auxquels font face les communautés noires à travers le monde.

M. Trudeau a indiqué que des groupes de défense des droits des Canadiens noirs s'étaient plaints de la surreprésentation des personnes noires dans les prisons et d'un soutien insuffisant pour celles aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Et le premier ministre a affirmé que son gouvernement était engagé à travailler avec les communautés noires pour faire des avancées sur ces enjeux et d'autres touchant les Canadiens noirs.