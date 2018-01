Un filtre entre le premier ministre Trudeau et l'Aga Khan

Comme promis, le premier ministre Justin Trudeau élève un filtre entre lui et l'Aga Khan. Les détails de son engagement ont été publiés, vendredi, sur le site internet du commissaire aux conflits d'intérêts et à l'éthique.

M. Trudeau s'engage donc à s'abstenir «concernant toute question, discussion ou décision, autre que (sa) participation à des activités ou rencontres de nature protocolaire, visant spécifiquement les intérêts l'Aga Khan et de ses institutions».

Le filtre anti-conflits sera administré par le chef de cabinet du premier ministre et le greffier du Conseil privé et secrétaire du Cabinet. Si une affaire quelconque liée à l'Aga Khan devait échapper à ce filtre, M. Trudeau promet de se récuser et d'en informer le commissaire Mario Dion.

Fin décembre, Mary Dawson, qui occupait le poste de commissaire avant M. Dion, a conclu que M. Trudeau avait enfreint la Loi sur les conflits d'intérêts en se rendant sur l'île privée de l'Aga Khan en compagnie de sa famille et d'amis. Le voyage avait eu lieu pendant les fêtes de fin d'année en 2016.

M. Trudeau s'était empressé d'accepter les conclusions de l'enquête de la commissaire Dawson. «Je prends la responsabilité entière», avait-il déclaré pendant le point de presse qu'il avait lui-même convoqué. Il avait aussi, à ce moment-là, promis d'élever un filtre pour gérer ses relations futures avec l'Aga Khan.