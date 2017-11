Kirpan dans les avions: deux politiciens comptent se prévaloir de ce droit

Joël-Denis Bellavance, Louise Leduc

La Presse La Presse

(OTTAWA) Au moins deux politiciens fédéraux de confession sikhe - le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique Navdeep Bains et le chef du NPD Jagmeet Singh - n'auront plus à remiser leur kirpan dans leurs valises à compter de lundi quand ils prendront l'avion, alors que les nouveaux règlements de Transports Canada permettant aux voyageurs d'emporter de petites lames à bord des avions entreront en vigueur.