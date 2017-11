L'autorisation de couteaux de six cm et moins dans les avions dénoncée

Des voix s'élèvent contre une nouvelle directive de Transports Canada qui autorise le port du kirpan à bord des vols intérieurs et internationaux.

«Se promener avec un couteau à bord d'un avion, ça n'a pas de bon sens!», s'est insurgé le député bloquiste Louis Plamondon, lundi.

Le sénateur conservateur Pierre-Hugues Boisvenu a également dénoncé cette nouvelle mesure sur sa page Facebook. «Jamais les conservateurs n'iraient jusqu'à autoriser le port d'un poignard lors d'un vol d'avion», a-t-il écrit.

Transports Canada a annoncé il y a deux semaines des modifications à liste des articles interdits pour les passagers aériens qui entreront en vigueur le 27 novembre.

Il autorisera ainsi les petites lames de couteau de six centimètres ou moins pour se conformer aux pratiques internationales. Cela inclut les petits ciseaux et les petits couteaux suisses. Les lames de ce genre demeureront toutefois interdites pour les vols à destination des États-Unis.

Il sera ainsi possible pour les sikhs de porter leur kirpan, un couteau cérémonial, à bord d'un grand nombre de vols à partir des aéroports canadiens. Il s'agit de l'un des cinq symboles religieux qu'ils doivent avoir sur eux en tout temps.

Les lames de rasoir sans étui et celles de couteaux rétractables demeureront interdites à bord de tous les vols.

Le Bloc québécois a dénoncé cette nouvelle mesure lors de la période des questions, lundi, en accusant le gouvernement de faire passer la religion avant la sécurité.

«Cette exception est faite sur mesure pour faire plaisir à des groupes religieux qui ont tout de suite applaudi la décision», a soutenu son chef parlementaire, Xavier Barsalou-Duval.

Lorsqu'elle a été rendue publique, cette modification avait été saluée par la World Sikh Organization qui militait pour que les petits kirpans soient autorisés à bord des vols en provenance du Canada.

«Absolument pas, c'est un accommodement pour tous les passagers», a répondu le ministre des Transports, Marc Garneau, lors d'une mêlée de presse.

«Il y a beaucoup de personnes qui aimeraient avoir un petit couteau ou une lame pour se faire les ongles ou pour différentes raisons et c'est accepté partout dans le monde à l'exception des États-Unis, a-t-il poursuivi. C'est vraiment une question simplement de se conformer aux normes internationales. Ça ne représente pas une menace pour la sécurité, qui est une priorité.»

Il a précisé que les lames autorisées ne seront pas plus longues qu'un grand trombone et que cette mesure touchait également les passagers qui transportent avec eux des couteaux de poche.

Le député Louis Plamondon estime qu'il aurait été préférable que le Canada conserve les mêmes lignes directrices que les États-Unis.

«On vit en Amérique du Nord et aux États-Unis, c'est interdit», a-t-il fait valoir.

«Comment le ministre peut affirmer sans rire que si le Canada accepte qu'une telle arme puisse être portée sur vous, c'est pour adopter les règles internationales? Riez pas!», a pour sa part dénoncé le sénateur Boisvenu sur sa page Facebook samedi.

Il a refusé une demande d'entrevue à ce sujet lundi et a envoyé une déclaration plus nuancée.

«Je crois que le coeur du problème est que le gouvernement manque de cohérence, alors qu'il sera légalement interdit de transporter des produits aussi banals que de la poudre pour bébé et des sels de bain dans les bagages à main, a-t-il écrit dans cette déclaration. Selon moi, la sécurité des voyageurs aériens, du personnel des compagnies aériennes et de tous les Canadiens devrait être l'objectif principal des libéraux.»

Le député libéral Randeep Sarai, de confession sikhe, ne croit pas que le kirpan pose une menace à la sécurité des passagers. «Je n'ai jamais entendu parler d'un incident avec un kirpan sur la planète et je ne crois pas qu'il y ait un risque», a-t-il affirmé.

Le chef du Nouveau Parti démocratique (NPD), Jagmeet Singh, également de confession sikhe, abonde dans le même sens. «Je ne doute pas que Transports Canada ait complété une évaluation exhaustive avant d'effectuer des modifications à sa liste des articles interdits, a-t-il déclaré dans un courriel. La sécurité des passagers aériens est de la plus haute importance.»

Transports Canada a également interdit de transporter plus de 350 ml de substances granulaires, comme de la poudre pour bébé et des sels de bain, dans les bagages à main. Cette interdiction ne touchera pas les préparations pour nourrissons, les protéines en poudre, le thé et le café.