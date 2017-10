ALENA: Trump n'exclut pas un accord à deux pays

C'est ce qu'a déclaré le président américain mercredi après-midi pendant un bref point de presse dans le bureau ovale de la Maison-Blanche. Justin Trudeau se trouvait à ses côtés lorsqu'il a fait cette déclaration.

«C'est possible que nous soyons capable de conclure une entente, et c'est possible que non», a indiqué M. Trump.

«C'est possible que ne nous soyons pas en mesure de ratifier une entente avec l'un ou l'autre des pays, mais qu'entre-temps, nous fassions une entente avec l'un d'entre eux, a-t-il ajouté. Mais je crois que nous avons une chance de faire quelque chose de très créatif pour le Canada, le Mexique et les États-Unis.»

Le président américain a tenu ces propos alors que la quatrième ronde de renégociation de l'ALENA commence tout juste à Washington. Certains dossiers litigieux, comme le pourcentage de contenu américain dans les véhicules, devraient être abordés au cours des prochains jours.

Les pourparlers se dérouleront jusqu'au 17 octobre.

Trudeau placide

Alors que Justin Trudeau souriait de façon placide à ses côtés, dans un bureau ovale rempli de journalistes, Donald Trump a réitéré qu'il était prêt à «mettre un terme» à l'Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) si la renégociation ne s'avère pas satisfaisante pour les «travailleurs américains».

«Je crois que Justin comprend que, si nous ne pouvons en arriver à une entente, cela (l'ALENA) sera mis au rancart et ce sera bien ainsi, a avancé M. Trump. Ils (les Canadiens) s'en tireront bien, nous aussi. Peut-être que cela ne sera pas nécessaire, mais ça doit être juste pour les deux pays.»

Selon Donald Trump, une décision tombera dans un avenir «assez» rapproché. Washington espère en arriver à une nouvelle mouture de l'ALENA avant la fin de l'année, un échéancier que la plupart des observateurs remettent en doute.

«Plus gros client»

Quelques heures plus tôt, mercredi matin, Justin Trudeau a rappelé un fait bien concret à l'administration américaine: le Canada est votre plus gros client.

Le premier ministre, accompagné par la ministre des Affaires étrangères Chrystia Freeland, a participé pendant une heure à une rencontre avec l'influent Comité des voies et moyens du Congrès. Pendant une brève allocution ouverte aux médias, Justin Trudeau a répété son message-clé.

«En matière d'échanges, les États-Unis vendent davantage au Canada qu'ils le font à la Chine, au Japon et au Royaume-Uni mis ensemble», a indiqué le premier ministre.

«Nous sommes déjà votre plus gros client et nous voulons nous assurer que cela devienne plus facile pour vous et plus profitable pour vos entreprises, à mesure qu'on construira de meilleurs partenariats pour rendre les choses plus faciles de deux côtés de la frontière», a-t-il poursuivi.

2,4 milliards par jour

Les échanges commerciaux entre le Canada et les États-Unis s'élèvent à 2,4 milliards de dollars par jour en moyenne, pour un total de 882 milliards l'an dernier.

Justin Trudeau est arrivé accompagné de sa femme Sophie Grégoire Trudeau à la Maison-Blanche. Ils ont été accueillis par Donald Trump et son épouse Melania.

M. Trudeau devait s'entretenir pendant une dizaine de minutes en privé avec son homologue américain, avant d'être rejoint par ses plus proches conseillers.

Le premier ministre doit s'adresser à la presse en fin d'après-midi à l'ambassade canadienne à Washington.