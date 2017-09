Ottawa est «impatient» de légaliser la marijuana en 2018

Ralph Goodale a rappelé que le gouvernement libéral a récemment annoncé un financement de 274 millions sur cinq ans pour former les policiers et lutter contre l'infiltration du crime organisé.

Des policiers provenant de partout au pays ont indiqué mardi au comité parlementaire qui étudie cette semaine le projet de loi C-45 qu'ils auront besoin de six ou douze mois de plus pour former leurs membres et éduquer le public - faute de quoi, disent-ils, la porte sera toute grande ouverte au crime organisé.

M. Goodale a dit mercredi qu'Ottawa tiendra compte de leur point de vue, mais qu'il estime que son échéancier est raisonnable. Les Libéraux ont promis que la marijuana aura été légalisée au Canada d'ici l'été de 2018.

Le ministre a ajouté que bien du chemin pourra être parcouru d'ici dix ou onze mois.

Il a fait ces commentaires avant de participer à une rencontre de deux jours du cabinet fédéral à St. John's.