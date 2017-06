Justin Trudeau de passage à Québec pour célébrer la fête nationale

M. Trudeau a fait un premier arrêt au centre sportif de Boischatel, près des chutes Montmorency. Il a été chaudement accueilli par plusieurs admirateurs lui réclamant un égoportrait.

Se frayant difficilement un chemin parmi la foule, il s'est avancé à l'avant-scène le temps de brièvement souhaiter une bonne fête nationale aux Québécois.

M. Trudeau n'a pas pris de questions des journalistes.

Plus tard, il s'est dirigé vers le Parc millénaire de Saint-Augustin-de-Desmaures. Tout sourire malgré la pluie, le premier ministre a pris un autre bain de foule d'une durée d'environ une heure.

Il a terminé la journée vendredi dans la région de Trois-Rivières.

Dans un communiqué émis plus tôt ce mois-ci, la ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, indiquait que le gouvernement du Canada appuyait une série de festivités de la Saint-Jean-Baptiste et de la Fête nationale du Québec, dans plusieurs villes du pays.

Un appui financier de 2,4 millions avait été annoncé pour célébrer la «francophonie canadienne».

Des spectacles et rassemblements communautaires ont été organisés dans toutes les provinces.

«Ça me fait plaisir d'être ici pour célébrer la fierté d'être Québécois. C'est notre fête nationale. Même sous la pluie, on est bien, on se rencontre, on célèbre. Ce sont les petites fêtes de quartier à travers le Québec où on voit vraiment l'esprit de ce qui est fort et fier de nous les Québécois, alors je suis très content d'être ici», a dit M. Trudeau.