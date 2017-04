Course à la direction du PCC: Leitch renverserait la légalisation du cannabis

En entrevue avec La Presse canadienne, mardi, la députée ontarienne a dit avoir une opinion très tranchée sur cette «drogue dangereuse» qu'elle ne «veut pas voir entre les mains des enfants».

Après avoir hésité à se prononcer sur ce qu'elle en ferait si elle était portée au pouvoir, elle a fini par lâcher qu'elle «ferait marche arrière» sur la légalisation du cannabis.

La marijuana devrait être disponible seulement à des fins médicales et vendue «derrière le comptoir d'une pharmacie, avec une prescription», a fait valoir Mme Leitch.

Le gouvernement de Justin Trudeau déposera jeudi son très attendu projet de loi sur la légalisation de la marijuana, qu'il a espoir de faire adopter d'ici juillet 2018.

Les libéraux ont souligné à maintes reprises que l'un des principaux objectifs de cette mesure est de restreindre l'accès à cette substance pour les enfants.

La candidate conservatrice estime pour sa part que le gouvernement libéral envoie «des messages contradictoires» aux jeunes Canadiens en allant de l'avant avec la légalisation de la marijuana.

«Des jeunes viennent me voir et me disent: «Vous savez, Dre Leitch, je ne comprends pas. On me dit de ne pas consommer de drogue, mais est-ce que je peux consommer cette drogue-là maintenant?'», a relaté la chirurgienne orthopédique pédiatrique.

Elle a par ailleurs reproché à Justin Trudeau d'avoir personnellement endossé la recommandation formulée par un groupe de travail de fixer à 18 ou 19 ans, selon la province ou le territoire, l'âge minimal national pour l'achat de cannabis.

«C'est un gouvernement qui a promis de prendre des décisions basées sur la science. Ce que la science dit, c'est que jusqu'à 20 ans, voire 25 ans, cette drogue peut avoir un effet dommageable sur le développement du cerveau», a-t-elle plaidé.

La députée Leitch a rencontré La Presse canadienne dans le cadre d'une série d'entretiens que l'agence réalise avec certains des 14 candidats qui briguent la chefferie du Parti conservateur du Canada.

Le prochain dirigeant de la formation sera élu le 27 mai à Toronto.