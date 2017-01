Bilinguisme: Justin Trudeau fait amende honorable

« Je comprends à quel point c'est important dans ces assemblées de pouvoir répondre aux préoccupations des Canadiens. [...] Je suis très conscient qu'au Québec, la langue de Molière prend le dessus. De toujours respecter la réalité et les difficultés auxquelles font face les communautés linguistiques en situation minoritaire. Je suis toujours très sensible à ça. J'ai eu comme principe que j'allais faire l'assemblée en français. Et les prochaines fois, je vais m'assurer d'amener plus de bilinguisme », a-t-il déclaré.

Le premier ministre a néanmoins rappelé avoir également répondu en anglais aux questions qui lui étaient posées en français en Ontario au début de sa tournée pancanadienne aux allures de campagne électorale. Hier soir à Sherbrooke, six citoyens ont questionné le premier ministre en anglais, notamment au sujet de l'accès aux soins de santé.

Justin Trudeau s'est gardé de commenter l'arrivée aujourd'hui dans la course à la direction du Parti conservateur de l'homme d'affaires unilingue anglophone Kevin O'Leary. « Les partis d'oppositions sont en train de faire leur course à la chefferie. Ils se concentrent sur leurs affaires internes, moi je me concentre sur les Canadiens. Je suis en train de traverser le pays pour écouter les préoccupations des gens à travers le pays », a-t-il déclaré.

Ce matin, le premier ministre a rencontré le maire de Lac-Mégantic Jean-Guy Cloutier pour discuter de la voie ferrée de contournement, un enjeu majeur dans la région. Deux citoyens avaient d'ailleurs pressé le premier ministre sur cette question hier soir durant l'assemblée publique. « On est optimiste que ça [va] dans la bonne direction. On va avoir des choses à annoncer dans les mois à venir », a affirmé Justin Trudeau, sans donner plus de détails.

Le premier ministre canadien dit s'entendre « extrêmement bien avec le premier ministre Couillard et son équipe », malgré l'achoppement des négociations sur les transferts en santé. « On n'est pas tout à fait alignés, mais c'est comme ça que ça fonctionne une fédération en santé. J'ai attendu très clairement les Québécois », a-t-il déclaré en point de presse.

Justin Trudeau rencontrera des citoyens dans des commerces de Granby, de Candiac et de L'Ile-Perrot, près de Montréal cet après-midi.