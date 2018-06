Trump suggère de réintégrer la Russie au G7

Avant de quitter Washington ce matin, le président américain a écrit sur Twitter qu'il avait « hâte de rectifier les ententes commerciales injustes avec les pays du G7 », rajoutant une salve de plus dans une série d'échanges acrimonieux. Lors d'un point de presse improvisé, il a aussi suggéré de réintégrer la Russie dans le club sélect des démocraties industrialisées.

« Ils ont expulsé la Russie, ils devraient réintégrer la Russie. Parce que nous devrions avoir la Russie à la table de négociations », a-t-il dit, avant de quitter Washington.

Membre du G8 après 1997, la Russie en a été expulsée en 2014 après avoir annexé la Crimée. Depuis, les leaders du G7 ont imposé des sanctions et rappelé maintes fois à l'ordre le pays de Vladimir Poutine pour son soutien au dictateur syrien Bachar Al-Assad.

Les quatre pays européens présents au G7, soit la France, l'Italie, l'Allemagne et la Grande-Bretagne sont toutefois tombés d'accord vendredi pour refuser le retour dans le cénacle de la Russie.

Emmanuel Macron, Angela Merkel, Theresa May et Giuseppe Conte ont convenu que «la position européenne n'est pas un retour de la Russie» tout en rappelant la «vigilance du G7» face à Moscou et en évoquant «la possibilité d'établir un dialogue», une concession faite à Rome, selon les conseillers d'Emmanuel Macron. M. Conte avait affirmé plus tôt sur Twitter être favorable au retour de la Russie dans le groupe.

Une commission d'enquête, dirigée par Robert Mueller, a été mise sur pied pour établir si la Russie est intervenue pour influer le résultat des élections présidentielles américaines et s'il y a eu collusion entre le président, sa campagne électorale et le régime de Poutine dans ce contexte. Le président Trump nie toute collusion. Cependant, depuis son arrivée à la Maison-Blanche, l'approche de la présidence américaine à l'égard de la Russie s'est transformée. Le président Trump est notamment intervenu à quelques reprises pour freiner l'imposition de nouvelles sanctions à la Russie.

La Russie devrait être à l'ordre du jour aujourd'hui à La Malbaie où plusieurs sujets chauds de l'actualité internationale feront l'objet de discussions entre les dirigeants de la France, de l'Italie, du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de l'Union européenne, du Japon, des États-Unis et du Canada.

- Avec l'AFP