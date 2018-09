Six tornades ont frappé l'Outaouais, selon Environnement Canada

Un total de six tornades ont soufflé sur la grande région d'Ottawa et de Gatineau, vendredi dernier, a révélé Environnement Canada mardi.

En plus de la tornade de force EF-3, avec ses vents estimés à 230 kilomètres/heure, qui ont causé le plus de dégâts, cinq autres manifestations météorologiques violentes ont été recensées dans la région par l'équipe d'enquête d'Environnement et Changement climatique Canada.

Selon le sommaire météorologique publié mardi, un orage violent aurait produit une rafale descendante à Calabogie, vers 16 h 15 vendredi. Une tornade de force EF-1, avec des rafales à 175 kilomètres/heure, s'est ensuite formée sur Calabogie et s'est déplacée jusqu'à White Lake. Ce même orage violent serait à l'origine de la tornade EF-3 qui s'est abattue sur Gatineau et Ottawa.

Trois autres tornades de puissance EF-1 ont sévi dans les environs, sur le territoire québécois. Les secteurs touchés sont Val-des-Bois, le réservoir Baskatong et un endroit boisé au nord d'Otter Lake.

Du côté ontarien, les experts ont observé les traces d'une tornade de force EF-2, avec des vents de 220 kilomètres/heure, qui se serait formée vers 18 h à Ottawa et se serait déplacée entre les secteurs Arlington Woods et Greenboro.

Les météorologues ont tiré ces conclusions à partir d'analyses d'images satellitaires et de dommages observés sur les lieux. L'agence fédérale précise que ce rapport ne demeure « ni complet ni final ». Des experts de l'Université Western sont aussi impliqués dans l'enquête.

De l'aide fédérale aux victimes ?

Le ministre de la Sécurité publique du Canada affirme que le gouvernement fédéral joue un rôle de soutien auprès des autorités provinciales et municipales qui aident les communautés touchées par les tornades de la semaine dernière.

Ralph Goodale a fait la tournée de la communauté ontarienne de Dunrobin, à l'ouest d'Ottawa, mardi, où les résidants sont toujours sous le choc. Le ministre s'est dit frappé par la gravité des dégâts à Dunrobin.

Des agents de la Gendarmerie royale du Canada se sont rendus dans des zones ravagées par la tornade afin de donner un peu de répit aux forces locales, a indiqué M. Goodale.

Selon lui, le gouvernement fédéral n'a pas fourni d'aide financière parce que la première partie des coûts de réponse et de recouvrement est couverte par les provinces, mais Ottawa interviendra si la facture atteint un certain niveau.

L'aide fédérale à la suite de catastrophes naturelles à grande échelle est déterminée par une formule dans le cadre des Accords d'aide financière en cas de catastrophe du Canada.