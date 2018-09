Élections au Nouveau-Brunswick: les libéraux en tête

Deux tiers partis, l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick et le Parti vert, détiendront la balance du pouvoir.

Alors que le dépouillement des votes se poursuit, les progressistes-conservateurs sont au coude-à-coude avec les libéraux, chacun victorieux ou du moins en tête dans 21 circonscriptions.

Le Parti libéral récolte toutefois une plus grande part du vote populaire, avec 38% des appuis.

Les chefs des deux formations ont rapidement été déclarés vainqueurs dans leur circonscription respective.

Entre-temps, l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick et le Parti vert, semblent faire des gains dans une province qui avait auparavant montré peu d'intérêt à renverser le bipartisme.

Le chef de l'Alliance des gens, Kris Austin, a remporté un premier siège pour la formation, qui mène dans quatre circonscriptions. Le parti, qui s'oppose à l'existence de deux langues officielles, n'avait jamais récolté plus de 3% du vote populaire auparavant.

Le Parti vert est pour sa part en voie de mettre la main sur trois sièges, alors que son chef, David Coon, a été réélu dans Fredericton Sud.

Mais dans une province où les tiers partis ne devraient pas décrocher plus qu'une poignée de sièges, libéraux et progressistes-conservateurs menaient une lutte à deux.

Et les chefs n'auraient pas pu adopter des approches plus divergentes pour courtiser les électeurs.

Le chef télégénique du Parti libéral, Brian Gallant, a promis d'importantes dépenses gouvernementales, une stratégie empruntée à la campagne menée par Justin Trudeau en 2015.

Avocat de formation, le plus jeune premier ministre au pays est un défenseur de l'égalité des genres, d'une saine alimentation et de l'activité physique. Récemment marié, le politicien plein de fraîcheur parle couramment l'anglais et le français.

À l'opposé, le chef des progressistes-conservateurs, Blaine Higgs - un ancien cadre d'Irving Oil - a mis de l'avant des «idées pleines de gros bon sens qui ne coûtent pas cher».

Le fringant sexagénaire a déjà décrit les citoyens comme des clients. Auparavant ministre des Finances, ce grand-père appréhende la gestion du gouvernement comme celle d'une entreprise.

Les chefs du Parti vert, David Coon, du Nouveau Parti démocratique, Jennifer McKenzie, et de l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick, Kris Austin, veulent quant à eux établir leur influence sur la scène politique provinciale.

Pendant un peu plus d'un mois, la campagne électorale s'est concentrée sur les questions de l'emploi, de l'économie et de la gestion des finances publiques. La place de la langue française dans la province, qui est officiellement bilingue, a aussi attiré l'attention.

Au déclenchement de la campagne, les libéraux comptaient 24 des 49 sièges de l'Assemblée législative, comparativement à 21 pour les progressistes-conservateurs et à un pour les verts. Il y avait aussi un élu indépendant et deux sièges étaient vacants.

M. Gallant, âgé de 36 ans, brigue un second mandat à la tête d'un gouvernement majoritaire, un exploit inédit depuis 2003.

Il a voté tôt lundi matin dans un organisme pour les jeunes de Dieppe. Il devait suivre la soirée électorale avec sa famille, avant de prendre la parole devant ses partisans à Grande-Digue, une fois les résultats connus.

Blaine Higgs, qui a voté par anticipation, a pour sa part accompagné sa femme lorsqu'elle s'est rendue aux urnes, à Quispamsis. M. Higgs devait suivre le dépouillement du vote chez lui, avant de se rendre à son quartier général pour s'adresser à ses militants.