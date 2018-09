Plusieurs centaines de sinistrés après la tornade en Outaouais

La Presse Canadienne

Gatineau

Les prochaines semaines s'annonçaient difficiles, samedi, pour des centaines de résidants de Gatineau et d'Ottawa, un jour après qu'une tornade eut frappé des secteurs des deux villes, arrachant des toits, éventrant des immeubles, déracinant des arbres et renversant des voitures et des lampadaires.