L'intégration des professionnels immigrants fait du surplace

En 2016-2017, les 46 ordres professionnels ont accordé 2582 permis d'exercer une profession sur la base de la reconnaissance des compétences, soit près de 14 % des nouveaux permis délivrés : un pourcentage qui est resté, à peu de choses près, inchangé depuis 2010-2011.

« Je ne suis pas surprise de ce résultat », affirme Gyslaine Desrosiers, présidente du CIQ, qui rend public aujourd'hui le premier portrait statistique de l'action des ordres professionnels québécois. « Le dossier des immigrants est un dossier qu'on suit de près depuis un an. »

En octobre dernier, au terme d'une grande rencontre avec les 46 ordres professionnels et les établissements d'enseignement et de santé, le gouvernement Couillard s'était engagé à faciliter le parcours des professionnels immigrés qui demandent des permis d'exercice au Québec.

« Pour plus de la moitié des demandeurs, il ne manque pas grand-chose, assure Mme Desrosiers. Ils doivent suivre des cours connexes ou faire un stage. Mais ça prend de l'argent pour financer des formations d'appoint. Et cet argent, on ne l'obtient pas. À Québec, c'est silence radio. »

Au bout du compte, de nombreux immigrés se découragent et décrochent de leur ambition d'obtenir un titre professionnel. Ils seraient un millier par année, selon le CIQ.

62 %

L'an passé, 2307 immigrés (62 % des demandes) ont obtenu une équivalence partielle de leurs compétences acquises à l'étranger. Cela veut dire qu'ils doivent faire un stage ou obtenir un complément de formation. Le processus d'obtention du permis d'exercice peut prendre trois ans pour un professionnel agréé et cinq ans pour un candidat ayant une formation connexe ou qui n'est pas sur la liste agréée.

3709

En tout, les ordres professionnels ont rendu 3709 décisions en matière de reconnaissance d'équivalence de diplôme ou de formation, en 2016-2017 : 1293 personnes ont obtenu des reconnaissances complètes, 2307, des reconnaissances partielles, et 109, des refus. Les professions réglementées comptent pour 10 % de l'emploi au Québec.

444

Des 2582 permis d'exercice accordés, 444 l'ont été en vertu de l'entente conclue en 2008 entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles. L'objectif de cette entente est de favoriser la mobilité de la main-d'oeuvre dans des dizaines de professions, comme la médecine, l'ingénierie ou la comptabilité.

18 878

Les ordres professionnels ont délivré 18 878 nouveaux permis l'an dernier. « Je suis impressionnée, dit Mme Desrosiers. Je ne pensais pas qu'on donnait autant de permis par année : 18 878, c'est un gros chiffre ! » Le Québec compte un total de 390 582 professionnels : 61 % de femmes et 39 % d'hommes.

15 %

Sur les 50 000 nouveaux arrivants que reçoit le Québec par année, environ 15 % demandent à être admis dans un des 46 ordres professionnels. Dans les faits, 10 ordres totalisent 85 % des demandes. Plus de 11 000 immigrés ont obtenu un titre professionnel au cours des quatre dernières années.