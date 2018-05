La Malbaie transformée en forteresse pour le sommet du G7

« Les grands contestataires, je pense qu'ils sont venus voir la clôture et qu'ils se sont dits : on va aller à Québec, lance l'homme de 63 ans. Nous autres, on a le meilleur des deux mondes : on a les retombées, mais on n'a pas les effets secondaires. »

« Même les groupes altermondialistes se dirigent plus vers Québec, où il y aura beaucoup plus de médias. À La Malbaie, il y aura une zone de manifestation et ce n'est pas clair qu'il y aura une visibilité », note Guillaume Tremblay.

Du jour au lendemain, elle n'y était plus. Des voleurs sont partis avec elle. Vite, les rumeurs les plus folles se sont mises à courir en ville. Il y avait bien sûr la piste des revendeurs de métaux. Mais certains citoyens avaient leur petite idée.

Entre les scénarios catastrophe et idyllique, le maire Couturier estime que « la réalité se situe entre les deux ». Il croise les doigts pour que les deux jours du sommet se passent sans embûche. Et, pourquoi pas, pour que La Malbaie retrouve sa cloche disparue...

Mais Michel Couturier ajoute que ce n'est pas non plus la panacée. « Quand il y a eu l'annonce, il y avait une idylle, le rêve. Toutes les routes vont être refaites de Beaupré jusqu'au Saguenay, tout va être beau, des millions vont nous tomber sur la tête », a rappelé le maire.

« Cinq minutes après avoir raccroché, je me suis demandé : est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ? Parce qu'on a tous vu le Sommet des Amériques, on a tous vu Montebello et ailleurs. Mais il y a aussi des endroits où ça se passe très bien », a-t-il dit.

Même si une importante section de La Malbaie sera interdite au public les 8 et 9 juin, la ville restera en grande partie accessible. Le centre-ville et Cap-à-l'Aigle, par exemple, ne seront sur le coup d'aucune restriction. Les automobilistes pourraient toutefois être ralentis par les nombreux points de contrôle entre Québec et La Malbaie.

Zones verte et rouge

Deux zones sécurisées seront mises en place. La zone verte englobe une bonne partie du secteur de Pointe-au-Pic, de la gare de train jusqu'à la route 362 à l'ouest. Quelque 600 résidences se trouvent dans la zone verte. « Les résidants ainsi que les commerçants situés dans cette zone pourront y accéder, mais devront se procurer une accréditation », précise le site de la Gendarmerie royale du Canada (GRC).

La zone rouge, quant à elle, beaucoup plus limitée, englobe le Manoir Richelieu. Non seulement il faudra une accréditation pour y accéder, mais aussi se soumettre à une enquête de sécurité.

Des observateurs de la société civile

Amnistie internationale (AI) et la Ligue des droits et libertés (LDL) vont déployer une trentaine d'observateurs à Québec et à La Malbaie. Les deux organisations s'inquiètent que le droit de manifester ne soit pas respecté durant le Sommet. « L'objectif le plus important de cette mission est de prévenir les abus des forces de l'ordre », ont expliqué les organismes dans un communiqué conjoint. « La LDL et AI rappellent que de multiples violations de droits ont été observées et dénoncées au Sommet des Amériques à Québec en 2001, au Sommet de Montebello en 2007 et au Sommet du G20 à Toronto en juin 2010. »

Les manifestations permises

Les corps de police assurent que le droit de manifester sera respecté. À la Sûreté du Québec (SQ), on rappelle par exemple que les points de contrôle entre Québec et La Malbaie n'ont pas pour but de bloquer les manifestants. « Même un autobus avec manifestants qui passe, on va leur donner l'information et il va pouvoir continuer sa route », note Jason Allard, porte-parole de la SQ.

Entre le Québec et la Colombie-Britannique

Le gouvernement de Justin Trudeau hésitait entre la Colombie-Britannique et la région de Charlevoix pour accueillir le G7. C'est au début du mois de mai l'an passé que le maire Michel Couturier en a entendu parler pour la première fois, quand un journaliste l'a appelé pour lui dire que sa ville était dans la course. Le maire de La Malbaie l'apprenait. Il a finalement reçu un appel de Justin Trudeau deux semaines plus tard pour lui confirmer que la ville allait accueillir la rencontre.

Un budget de 605 millions

La présentation du G7 implique pour un État le privilège d'accueillir son sommet. Mais elle vient aussi avec une facture salée. Dans son dernier budget, le gouvernement fédéral a réservé la somme de 605 millions pour l'occasion. Des millions ont été alloués à la sécurité, dont 259 millions à la GRC, 35 millions à la Défense nationale, 2 millions au Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et même 1 million à l'Agence des services frontaliers.