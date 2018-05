Des orages font deux morts et perturbent le trafic aérien en Ontario

Des vents violents ont semé le chaos dans le sud et le centre de l'Ontario vendredi soir, privant des milliers de personnes de courant, entraînant l'annulation de vols et faisant au moins deux morts.

Selon Environnement Canada, les rafales ont atteint 120 km/h à certains endroits alors qu'un front froid traversait la province.

L'organisme fédéral a levé la plupart de ses avertissements vendredi soir, sauf pour quelques régions du sud-est de l'Ontario.

Les autorités ont annoncé qu'un homme avait perdu la vie pendant qu'il s'affairait à dégager une rue encombrée d'arbres à Milton, à l'ouest de Toronto.

Le sergent Jeff Foster de la police régionale d'Halton a indiqué qu'un arbre était tombé sur un homme de 28 ans et un autre de 18 ans, tuant le premier et blessant grièvement le second.

Il a précisé que le ministère ontarien du Travail avait ouvert une enquête sur cet incident.

La police de Hamilton a pour sa part rapporté qu'un homme dans la cinquantaine avait été retrouvé inconscient et «en contact avec des fils électriques» sur une route un peu avant 19 h.

Des témoins ont raconté que la victime avait essayé de retirer des poteaux renversés par les vents qui entravaient la route.

D'après les autorités, le décès de l'homme a été constaté peu de temps après l'arrivée des services d'urgence sur les lieux.

Par ailleurs, l'aéroport international Pearson de Toronto a suspendu ses activités pendant environ deux heures vendredi soir en raison des vents puissants. Le service a repris à compter de 20 h, mais l'aéroport a prévenu les voyageurs de s'attendre à des retards.

De son côté, Hydro One a annoncé que plus de 180 000 foyers étaient sans électricité, ajoutant que toutes les équipes disponibles travaillaient d'arrache-pied pour rétablir le courant.

Les corps policiers de la région ont révélé avoir reçu de nombreux appels signalant la chute d'arbres ainsi que de câbles et de poteaux électriques.