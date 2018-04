Tragédie de Humboldt: une 16e victime succombe à ses blessures

Danya Brons, la thérapeute sportive des Broncos de Humboldt, est décédée des suites de ses blessures, ont confirmé aujourd'hui les autorités saskatchewanaises.

Elle était âgée de 25 ans.

Les autorités rapportent dans une déclaration écrite au nom de la famille de Mme Brons que la jeune femme, la seule à bord de l'autobus au moment du drame, est morte «paisiblement [...] entourée des siens». Selon ses proches, elle était «extrêmement fière de faire partie de la famille des Broncos».

Nombreux blessés

On apprenait lundi, avant le décès de Mme Brons, que douze personnes recevaient toujours des soins à l'hôpital de Saskatoon. Quatre patients étaient dans un état critique et quatre autres dans un état sérieux. Quatre victimes reposaient aussi dans un état stable.

La tragédie qui a secoué tout le pays a fauché la vie de 15 personnes dont plusieurs jeunes athlètes, âgés de 16 et 21 ans, deux entraîneurs, un statisticien bénévole, un animateur de radio et le chauffeur de l'autobus. Le conducteur de la semi-remorque impliquée dans la collision a survécu à l'accident.

Rappelons que l'équipe de hockey junior se rendait dans le nord de la Saskatchewan pour disputer un match de séries éliminatoires lorsque l'autocar est entré en collision avec un camion lourd près de la municipalité de Tisdale.

