Les libéraux ont raté leur annonce sur le Mali, croient des diplomates

Ces diplomates ne contestent pas la contribution canadienne proprement dite, mais plutôt le peu d'explications offertes aux Canadiens par le gouvernement sur cette mission de maintien de la paix.

Le gouvernement libéral a annoncé lundi que le Canada déploiera au Mali six hélicoptères pour des missions d'évacuations médicales et d'approvisionnement des troupes des Nations unies dans ce pays.

Cette annonce a été accueillie avec soulagement par le corps diplomatique, qui attendait un engagement du gouvernement libéral depuis des années. Mais les diplomates croient que le gouvernement n'a pas su expliquer aux Canadiens le caractère essentiel de cette mission.

Selon ces diplomates, il fallait aussi souligner que, tout étant relatif, les militaires canadiens seront davantage en sécurité que les autres casques bleus au sein de cette mission de l'ONU au Mali. Ils craignent que ce manque d'information nuise au soutien populaire accordé à une mission qu'ils qualifient de cruciale.

Ces diplomates soutiennent que les militaires canadiens seront cantonnés dans une base bien gardée par des soldats belges et néerlandais, et que les casques bleus avaient un urgent besoin d'hélicoptères pour mener à bien leur mission de maintien de la paix.

L'opposition conservatrice a demandé un débat aux Communes pour discuter de cette mission dont plusieurs détails ne sont pas encore connus - notamment le moment du déploiement et le nombre précis de militaires qui accompagneront les hélicoptères.

On sait que le Canada a pris un engagement de 12 mois au Mali. L'opération comprendra environ 250 militaires, deux hélicoptères Chinook et quatre plus petits Griffons qui serviront d'escorte et de protection aux casques bleus.