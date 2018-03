Explosion contrôlée d'un colis suspect près de l'Air Canada Centre

Les Raptors avaient avisé les partisans via Twitter que les portes d'entrée numéro cinq et six de l'Air Canada Centre étaient fermées «par précaution, jusqu'à nouvel ordre», alors que les policiers examinaient le colis suspect repéré proche de la rue York.

L'amphithéâtre, qui a présenté les 170 derniers matchs des Raptors à guichets fermés, a mis du temps à se remplir, alors que les partisans tentaient d'accéder aux différentes entrées.

Le Maple Leafs Square, cette aire ouverte située à l'ouest de l'Air Canada Centre où les supporters se réunissent lors des matchs de séries éliminatoires, est demeuré fermé suite à l'opération policière.