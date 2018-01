Trudeau choque La Meute en traitant ses membres de «nonos»

L'escalade verbale se lit dans un message publié en matinée sur la page Facebook publique du regroupement par Sylvain « Maïkan » Brouillette, qui taxe - sans le nommer - le premier ministre canadien de « trou de cul ».

Le membre du groupe aux positions proches de l'extrême droite a affublé Justin Trudeau de cette épithète sous prétexte qu'il « a fait des associations et des amalgames révoltants » entre La Meute et le drame de la mosquée de Québec survenu le 29 janvier dernier.Dans le discours qu'il a livré dans la Vieille Capitale lors de la cérémonie de commémoration de l'attentat qui a fait six victimes, le premier ministre a pesté contre les « racistes », ces « nonos qui se promènent avec les pattes de chiens sur le t-shirt ».

C'est ce qui lui a valu la réplique de Sylvain « Maïkan » Brouillette - qui, selon ce que rapportait Vice News en décembre dernier, a abandonné son poste de chef de bande pour redevenir simple membre de La Meute. Il a été impossible de déterminer quelle est sa position hiérarchique actuelle.

« Un nono c'est quelqu'un qui voit une patte de chien au lieu de voir l'emblème du Québec surmontée (sic) de ses valeurs de démocratie, de làïcité (sic), de liberté et d'égalité », écrit-il dans son texte coiffé du titre « C'est quoi un nono ? ».

Il soutient également dans ce message paru sur la page Facebook comptant près de 17 000 abonnés qu'« un nono ce n'est pas quelqu'un qui s'affirme pour défendre ses valeurs », mais bien « quelqu'un qui acceuille (sic) en héro (sic) dans son bureau un criminel comme Joshua Boyle ».

L'auteur du texte fait référence à l'audience qu'a accordée Justin Trudeau à l'ancien otage des talibans rapatrié au Canada en octobre dernier, et qui est depuis sous le coup de multiples accusations criminelles.

Il réserve aussi dans cette publication quelques mots à l'intention de Philippe Couillard. Sans le nommer, il traite le premier ministre du Québec de « nono » - dans son cas, pour avoir comparé « la colonisation du Canada avec l'immigration moderne ».

Dans son allocution devant la foule réunie pour souligner le premier anniversaire de la tragédie, le premier ministre québécois s'est demandé pourquoi certains citoyens se sentaient plus Québécois que d'autres alors que leurs ancêtres sont aussi des immigrants.

« On est tous venus d'ailleurs rejoindre les Premières Nations, il n'y a que la date qui change. Et cette date ne détermine pas notre niveau de citoyenneté », a fait valoir Philippe Couillard, lundi soir, à Québec.

Du côté d'Ottawa, mardi matin, avant la réunion de son cabinet, le premier ministre Trudeau est passé devant les journalistes sans répondre aux questions sur l'emploi du terme « nono » dans son allocution de la veille.