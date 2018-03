Des milliers de fêtards ont bravé le froid pour célébrer 2018 à Montréal

Malgré l'avertissement de froid extrême, des milliers de personnes se sont déplacées pour assister au spectacle principal du Party du Nouvel An sur la scène du quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port de Montréal.

C'est DJ KXO qui a lancé la fête à 21h.

Parmi les artistes présents, on comptait aussi Garou, Vincent Vallières, Daniel Bélanger et Mes Aïeux.

Considérant le refroidissement éolien, les températures ressenties étaient d'environ moins 30 degrés Celsius, selon le site de Métémédia.

Les services de météo avaient prévenu la population, particulièrement les gens dont la santé est fragile et les enfants, sur les risques d'engelures.

À 19h, une halte-chaleur a été ouverte dans le marché Bonsecours et elle est demeurée accessible jusqu'au petit matin.

La prestation de DJ Champion prévue peu après le coup de minuit a été annulée.

La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal avait annoncé dimanche après-midi que DJ Magic Stan sera plutôt aux commandes des tables tournantes.

Ce changement de dernière minute est dû à un bris d'équipement. Il n'y a « aucune indication » que cette situation est due au froid, a assuré la porte-parole de l'organisme, Isabelle Pelletier.

Les mesures de sécurité ont été renforcées cette année comme l'a expliqué à La Presse canadienne la directrice générale de Montréal en Fêtes, Arianne Simon. « On a triplé le nombre d'agents de sécurité sur le site comparativement à l'an dernier, on a aussi des corridors de sécurité et des blocs de béton pour empêcher l'entrée de personnes qui auraient des intentions malveillantes ».

Le grand décompte qui a marqué le passage à la nouvelle année et aussi la fin du 375e anniversaire de Montréal a eu lieu au quai de l'Horloge.

Un feu d'artifice et l'illumination du pont Jacques-Cartier ont aussi souligné l'arrivée de 2018.

Dimanche après-midi, un grand festin gratuit était servi à tous les visiteurs au Marché Bonsecours. Tourtière, soupe aux pois et pouding chômeur étaient au menu.

Dans un communiqué, la Ville de Montréal avait invité les participants à « s'habiller pour braver des conditions de froid polaire et à consommer de l'alcool de manière modérée afin de ne pas accroître les effets du froid ».

À Québec, la Grande Allée a été le lieu de rassemblement des fêtards. Deux scènes ont été installées sur le site, qui s'étend de l'hôtel Le Concorde jusqu'à l'Assemblée nationale. L'une était dédiée à la musique traditionnelle québécoise. L'autre réunissait des DJ.

Ailleurs au Canada

Dimanche, Calgary et Edmonton se sont ajoutés à la longue liste de localités - dont Ottawa et Toronto - qui ont dû ajuster leur plan en raison des avertissements de froid extrême diffusés par Environnement Canada.

Un porte-parole de la Ville d'Edmonton a écrit dans un communiqué que les activités étaient déménagées à l'intérieur. Bien que les feux d'artifice étaient toujours prévus au coup de minuit, les autorités ont encouragé les citoyens à suivre les célébrations sur le web.

Calgary avait annoncé que son événement de danse familiale devait avoir lieu de 19h à 21h, mais la Ville a invité les citoyens à regarder la boule du Nouvel An descendre à la télévision et non dehors, au froid.

Le Cap-Breton a aussi annulé ses activités extérieures dimanche après-midi, soulignant que Environnement Canada avait prévu des rafales de 50 km/h.

La Ville de Mississauga, en Ontario, avait emboîté le pas à Toronto en reportant ses activités extérieures pour qu'elles se tiennent 30 minutes avant le coup de minuit.