Les militaires tenus à l'écart de La Meute

S'impliquer auprès de La Meute serait incompatible avec l'énoncé d'éthique des Forces armées, se sont fait dire des militaires. Malgré tout, au moins une dizaine de soldats sont actuellement membres du groupe Facebook public de La Meute.

« Ils ont clairement interdit aux militaires actifs de faire partie de La Meute. Des ordres ont été passés, assure Patrick Beaudry, cofondateur du groupe. Ils ont fait ça sans savoir ce qu'était La Meute. Ils se sont fiés à des racontars, qui ont décidé que La Meute était raciste et violente. On me l'a rapporté clairement, parce que j'ai plusieurs amis et parents encore dans les Forces. »

M. Beaudry est l'un des trois fondateurs de La Meute. L'ancien militaire explique avoir servi en ex-Yougoslavie dans les années 90, puis avoir été parachutiste membre des forces spéciales avant de prendre sa retraite. Il a ensuite rempli un contrat civil en Afghanistan en 2011, avant de fonder le groupe opposé à l'islam radical en 2015 aux côtés d'un autre ex-militaire, Éric Venne.

Dans les derniers mois, il a entendu parler de la bouche de plusieurs militaires d'un « boycott » de La Meute. Ceux-ci auraient été prévenus par des supérieurs de ne pas s'impliquer dans le groupe.

Des militaires confirment l'information sous le couvert de l'anonymat.

Les Forces armées canadiennes n'ont pas voulu confirmer ou nier l'information. Une porte-parole a dit ne pas trouver trace « d'un ordre clair et précis » à cet effet. La capitaine Kimberly Lemaire a toutefois tenu à rappeler que les militaires canadiens « doivent s'abstenir de critiquer publiquement le gouvernement du Canada ».

« Les attitudes racistes sont tout à fait contraires à l'éthique militaire et nuisent à l'efficacité du service militaire ; par conséquent, tout comportement qui traduit de telles attitudes ne sera pas toléré, explique Mme Lemaire. Les comportements racistes sont donc interdits et entraîneront des mesures administratives, disciplinaires, ou les deux, pouvant même inclure la libération des Forces armées canadiennes. »

DIFFICILEMENT COMPATIBLE

Malgré tout, une recherche de La Presse parmi les membres du groupe Facebook de La Meute a permis de trouver une dizaine de personnes qui disent travailler pour les Forces armées canadiennes.

M. Beaudry affirme ne pas savoir si certains membres actuels sont des militaires actifs. « Ça, c'est comme l'origine ethnique ou l'orientation sexuelle : on ne s'en occupe pas », dit-il.

Il admet toutefois que le groupe a certains liens avec le monde militaire. Deux de ses fondateurs sont allés en Afghanistan - Éric Venne a servi là-bas.

M. Beaudry admet que ce passage en Afghanistan, où il a travaillé selon lui pour une entreprise de logistique, a pu teinter sa vision de l'islam. « Est-ce que ç'a influencé ? J'imagine que oui. Moi, je vivais parmi les Afghans, je mangeais avec les Afghans. J'ai vu des Afghans tuer des Afghans là-bas », dit-il.