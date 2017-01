Météo: 31 000 clients privés d'électricité, vols annulés

Les vents violents, avec des rafales qui ont atteint 90 km/h dans les dernières heures, ont causé plusieurs pannes de courant et entraîné des fermetures d'écoles, à Montréal et ailleurs. Les conditions météo difficiles dans d'autres régions ont aussi perturbé des vols à l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau.

À 12h, Hydro-Québec rapportait des pannes touchant plus de 31 000 clients. On en comptait près de 8000 dans les Laurentides, près de 6500 en Montérégie, environ 3200 dans Lanaudière, parmi les trois régions les plus touchées. À Montréal, on dénombrait une centaine de foyers sans électricité.

En région urbaine, Hydro-Québec prévoyait avoir rétabli le service à plusieurs endroits avant midi.

Ailleurs, notamment en Estrie et en Montérégie des abonnés sont sans électricité depuis mardi soir, et ils pourraient devoir attendre encore plusieurs heures avant que le service soit rétabli, puisque des branches ont sectionné des fils en tombant. « À certains endroits, on a même des poteaux qui se sont cassés », rapporte la porte-parole d'Hydro-Québec, Geneviève Chouinard.

« Nous avons 250 équipes sur le terrain pour rétablir le courant, mais des vents forts sont encore prévus pour une partie de la journée, ce qui pourrait causer d'autres pannes », ajoute-t-elle. Les clients peuvent se rendre sur le site web d'Hydro-Québec ou appeler sa ligne info-pannes pour connaître les prévisions de rétablissement pour leur secteur.

À l'aéroport Pierre-Elliott-Trudeau, une soixantaine de vols ont été annulés ou retardés depuis ce matin, principalement en raison des conditions difficiles sur la côte Est des États-Unis. « Ici, nous avons eu des vents forts ce matin, mais ils n'ont pas empêché les décollages, et il n'y a pas de délais pour le dégivrage », indique Stéphanie Lepage, porte-parole d'Aéroports de Montréal.

Les écoliers de plusieurs régions sont demeurés à la maison pour la journée, notamment dans les commissions scolaires des Laurentides et des Samares (Lanaudières), ainsi que dans l'est du Québec et en Abitibi.

