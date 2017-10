Transport en commun: la gratuité pour enfants et aînés, promet Valérie Plante

Le maire Denis Coderre avait déjà annoncé, lundi, que son parti comptait offrir la «tarification sociale pour les gens à faible revenu» sur le réseau de la Société de transport de Montréal (STM) s'il est réélu pour un nouveau mandat. Mais ses adversaires soulignent qu'il avait fait la même promesse au cours des deux dernières campagnes électorales. sans jamais implanter la mesure.

«Il a eu au moins quatre ans pour agir et il ne l'a pas fait, alors ses promesses sont trop peu, trop tard», a dénoncé Valérie Plante.

Projet Montréal pousse la mesure un cran plus loin en proposant la gratuité aux jeunes de moins de 12 ans et aux personnes de 65 ans et plus.

Avec le rabais de 40% aux Montréalais dont le revenu ne dépasse pas 20 000$ (seuil de pauvreté), Valérie Plante estime que ces mesures bénéficieraient à un demi million de personnes.

110 millions

Ces changements coûteraient 110 millions de dollars, selon Projet Montréal, qui compte aller chercher ce montant auprès de Québec.

Des fonds disponibles pour financer de telles mesures ne seraient pas utilisées par Montréal actuellement, déplore Valérie Plante: de l'aide pour le transport scolaire, des fonds pour la lutte à la pauvreté et des sommes provenant du Fonds vert.

«Montréal est la seule ville au Québec qui ne reçoit pas d'aide pour le transport scolaire, ce n'est pas normal», a souligné la candidate à la mairie.