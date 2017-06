Le FRAPRU chez le maire pour réclamer une réserve foncière

La responsable des dossiers montréalais du FRAPRU soutient que la Ville pourrait ainsi mettre des bâtiments et des terrains à l'abri de la spéculation dans l'attente de l'aboutissement de certains projets. Céline Magontier exhorte les autorités municipales à acquérir des sites publics excédentaires ou même privés, en plus de placer ceux qui lui appartiennent déjà dans cette réserve.

Mme Magontier expose qu'ils pourraient également être convertis en équipements collectifs et communautaires tels que des bibliothèques, des piscines et des centres de la petite enfance.

Le FRAPRU fait état d'au-delà de 102 000 ménages montréalais qui consacrent plus de la moitié de leur revenu à leur loyer. De ce nombre, un sur deux y vouerait même plus de 80% de leurs rentrées d'argent. L'organisme fait aussi état d'une liste d'attente de 24 000 ménages pour les habitations à loyer modique (HLM) de l'Office municipal de l'habitation de Montréal.

La montée des prix de l'immobilier et les sols contaminés rendent les projets de logements sociaux d'autant plus complexes dans la métropole, a tenu à souligner Céline Magontier, en entrevue téléphonique à La Presse canadienne.

L'organisatrice communautaire réclame également une bonification de l'enveloppe de 3 millions du programme triennal d'immobilisations, qu'elle juge nettement insuffisante.

«On constate bien qu'il ne manque que la volonté politique actuellement», a-t-elle déploré.

Le FRAPRU attendait une centaine de protestataires devant la résidence du maire Coderre pour ce rassemblement qui s'inscrivait dans le cadre de sa campagne «À Montréal, le logement social, c'est vital!».