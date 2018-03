Trop malade, Bernard Trépanier n'aura pas de procès ce printemps

Souffrant d'un cancer incurable, Bernard Trépanier, surnommé Monsieur 3%, ne subira pas son procès pour fraude et complot lié au Faubourg Contrecoeur le mois prochain au palais de justice de Montréal. Six ans plus tard, le procès de l'ancien grand argentier du parti Union Montréal a de nouveau été repoussé mercredi.