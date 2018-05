Luck Mervil plaide coupable à un chef d'exploitation sexuelle

Quatre ans après son arrestation en 2014, l'artiste de 50 ans évite ainsi la tenue de son procès d'une dizaine de jours qui devait s'amorcer lundi au palais de justice de Montréal. À la sortie de la salle d'audience, il s'est adressé brièvement aux médias pour exprimer son « soulagement ».

« Dès le départ, j'ai respecté ma parole, j'avais dit ce qui était arrivé, c'est ce qui a été maintenu », a-t-il déclaré d'emblée. Le chanteur a ensuite exprimé une pensée pour la victime. « Ça fait peut-être quatre ans que la famille attend, que la famille souffre de ça. Je sais que la victime, de son côté, sa famille a beaucoup souffert de tout ça. »

« C'est sûr qu'il y a un soulagement d'avoir pris cette décision. C'est long, ça a été long et ardu, et ça l'est encore, et ça va l'être pour un bon petit bout encore », a ajouté Luck Mervil, dont le véritable prénom est Lucknerson.

Une ordonnance de non-publication nous empêche d'identifier la victime, comme elle était mineure à l'époque du crime.

Les gestes qu'on reproche à l'artiste d'origine haïtienne se seraient produits au cours des six premiers mois de 1996 à Montréal. La plaignante était alors une adolescente, et l'accusé se trouvait en situation d'autorité ou de confiance à son égard. Luck Mervil était alors âgé de 29 ans.

- Avec La Presse canadienne