Un avocat de Tony Accurso reconnaît avoir servi de prête-nom

Me Rochon témoignait au procès de Tony Accurso, qui fait face à cinq chefs d'accusation parce qu'il est soupçonné d'avoir participé au système frauduleux d'attribution des contrats de la Ville de Laval. Contre-interrogé par le procureur Richard Rougeau, Guillaume Rochon a affirmé avoir versé 3000 $ au PLQ en 2007 et en avoir obtenu le remboursement par le biais de son allocation de dépenses.

À cette époque, l'empire de Tony Accurso rayonnait et le vice-président aux finances des entreprises de M. Accurso, Charles Caruana, sollicitait les employés pour qu'ils servent de prête-noms. Ainsi, en contrepartie d'un don politique pour lequel ils étaient remboursés entièrement, ils bénéficiaient d'un crédit d'impôt. Me Rochon a également affirmé sous serment ne pas avoir été sollicité pour contribuer à la caisse électorale du PRO des Lavallois, le parti de l'ancien maire Gilles Vaillancourt aujourd'hui derrière les barreaux.

L'organigrame de l'empire d'Accurso

À titre de témoin de la défense, Me Guillaume Rochon a expliqué en détail l'évolution de l'organigramme de l'empire de Tony Accurso, marqué par de très nombreuses transactions : ventes, achats, fusions, coentreprises. Il s'agissait pour la défense de présenter l'immensité du groupe d'entreprises pour tenter de démontrer à quel point Tony Accurso était loin des soumissions, des contrats et des chantiers. De plus, la démonstration de Me Rochon devait servir à faire voir que c'est chacun des dirigeants des opérations, et non M. Accurso, qui agissaient de façon juxtaposée, sans liens véritables entre eux. D'ailleurs, le nom de M. Accurso n'apparaissait au sommet d'aucun organigramme.

En contre-interrogatoire, il a toutefois été établi par Me Rougeau que Tony Accurso était le véritable propriétaire des entreprises, peu importe leur nom ou l'enfilade de numéros qui leur servait de bannière. Quant aux dirigeants des opérations, ils étaient très majoritairement installés dans les mêmes bureaux que M. Accurso.

Par la suite, l'avocat de M. Accurso pour le procès, Me Marc Labelle, a appelé à la barre un comptable ayant travaillé comme vérificateur pour plusieurs entreprises de l'accusé. Il avait en main une clé USB contenant des états financiers d'entreprises sur une période de huit ans. Son témoignage a rapidement été interrompu à la suite d'une objection de Me Rougeau devant ce témoignage basé sur des documents dont la poursuite n'avait aucune connaissance.

Le jury a congé aujourd'hui, mais devra être en cours demain matin.