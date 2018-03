Hells Angels: la police perquisitionne et poursuit son supplice de la goutte

La Presse a appris que, depuis 6h ce matin, 120 policiers perquisitionnent le local des Hells Angels de la section South, à Saint-Charles-sur-Richelieu, au sud de Montréal. C'est la première fois que la police visite un local de ce groupe des motards depuis l'opération SharQc en 2009. Les limiers fouillent également la résidence de l'un de leurs membres en règle, Stéphane Maheu, à Roxton Pond. Maheu, 47 ans, est membre des Hells Angels depuis 2008. Auparavant, il a été membre d'un club supporteur des Hells Angels en République dominicaine, Los Barracos, et est devenu ensuite l'un des fondateurs de l'ancien chapitre des Hells Angels à Cabarete déménagé depuis dans la capitale de ce pays, Santo Domingo.

La police soupçonne Maheu d'avoir joué un rôle de gestionnaire de territoires dans le trafic de stupéfiants.

Selon nos informations, le local de la section South visité par les policiers ce matin serait lié à deux autres membres de ce chapitre, Gaetan Joyal et Louis Matte, également enquêtés dans l'opération.

Les enquêteurs perquisitionnent au total neuf résidences et dix véhicules à Saint-Charles-sur-Richelieu, Terrebonne, Bois-des-Filion, Roxton Pond, Roxton Falls, Thurso, Val-des-Monts, Chénéville et Saint-Placide.

Les policiers ne feront aucune arrestation ce matin. Seulement des perquisitions en cours d'enquête et de la saisie de pièces à conviction pour étoffer leur preuve.

La suite d'Objection

La première série de perquisitions effectuées dans le cadre de cette vaste enquête baptisée Objection a eu lieu le 24 janvier dernier, dans le fief de Mario Brouillette à Repentigny, et ailleurs dans Lanaudière et les Laurentides. Plusieurs endroits ont alors été ciblés, dont une bijouterie de la rue Notre-Dame à Repentigny, considérée comme un quartier général par la police.

En février, trois autres séries de perquisitions ont eu lieu, au cours desquelles les policiers ont notamment ciblé le doyen des Hells Angels au Québec, Michel Langlois, alias Sky, âgé de 71 ans, un prospect des Hells Angels de la section de Montréal, Daniel André Giroux, et un individu lié aux Hells Angels et à la mafia, Carmelo Sacco, particulièrement impliqué dans la distribution de méthamphétamine, selon la police.

Le 7 mars dernier, Mario Brouillette et Claude Gauthier, membre des Hells Angels de la section de Trois-Rivières, ont été arrêtés alors qu'ils se trouvaient dans un restaurant de Repentigny et relâchés sans mise en accusation.

Un rouleau compresseur

Depuis l'Arrêt Jordan prononcé par la Cour Suprême en 2016, qui limite les délais judiciaires, la police et la poursuite veulent être prêtes à divulguer toute la preuve à la défense au moment d'arrêter officiellement et d'accuser un suspect. C'est la raison pour laquelle on assiste maintenant fréquemment à des perquisitions et des saisies réalisées en cours d'enquête, avant que les arrestations soient effectuées.

Jusqu'à maintenant, dans le cadre de l'enquête Objection -qui ressemble à un rouleau compresseur ou au supplice de la goutte, c'est selon- les policiers ont mis la main sur plus de 2,3 millions en argent comptant, 20 kg de cocaïne, 200 000 comprimés de drogue de synthèse, 23 armes longues, 11 armes de poing, quatre gilets pare-balles et divers articles à l'effigie des Hells Angels.

Mario Brouillette, 45 ans, est un ancien membre des Rowdy Crew, un défunt club-école des Hells Angels fondé par son père Aurèle, lui même devenu un Hells Angels et toujours actif. Mario Brouillette est devenu, à 23 ans, le plus jeune membre des Hells Angels dans la section de Trois-Rivières, mais lors de son incarcération dans la foulée de l'opération SharQc (2009), il s'est officiellement retiré du groupe, annonce qu'il a également réitérée devant les commissaires aux libérations conditionnelles du Canada.

Mais la Sûreté du Québec le considère comme étant toujours très impliqué, comme ayant toujours beaucoup d'ascendant sur ses anciens « frères » des Hells Angels, et comme faisant partie d'un comité de décideurs qui influencent les activités des motards dans la province.

Les individus visés par l'ENRCO ces dernières semaines sont soupçonnés de contrôler un réseau de trafic de stupéfiants dont le territoire s'étend du Québec à l'Ontario.

Le mandat de l'ENRCO, une équipe mixte d'enquêteurs chapeautée par la Sûreté du Québec, est de s'attaquer uniquement aux têtes dirigeantes du crime organisé au Québec. Elle a été créée après la fin abrupte des procédures de SharQc et la libération de plusieurs membres en règle des Hells Angels qui avaient purgé leur peine.

Visiblement, la police s'apprête à prendre sa revanche.

Pour joindre Daniel Renaud, composez le (514) 285-7000, poste 4918, écrivez à drenaud@lapresse.ca ou écrivez à l'adresse postale de La Presse.