Des sacs à dos et une dose de fierté pour les enfants défavorisés

« La rentrée est un événement stressant pour tous les parents, d'autant plus pour les moins nantis. On doit les aider à commencer l'année scolaire du bon pied. » C'est le message lancé par les organismes de charité Mission Bon Accueil et Regroupement Partage. Dans le cadre des campagnes Rentrée la tête haute et Opération Sac à dos, 7500 enfants de familles défavorisées de Montréal recevront des sacs à dos remplis d'articles scolaires, d'une valeur totale de plus de 900 000 $.

L'action a pour but de sensibiliser les Montréalais à la précarité économique qui sévit dans la métropole : environ un enfant sur cinq vit sous le seuil de la pauvreté. Dans la circonscription de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Soeurs, ce sont 38 % des enfants, un taux qui vient au cinquième rang parmi les pires au pays.

L'initiative aide donc de nombreuses familles. C'est, par exemple, la troisième fois en cinq ans qu'Ayesha, 12 ans, et Keyonnah, 8 ans, bénéficient de ces organismes de charité. « C'est dur de vivre sur les prêts et bourses avec mes deux filles. C'est vraiment un bon coup de pouce », confie Sylvie Beaudet, mère seule aux études à temps plein. « Mon budget aurait été beaucoup plus serré sans ces aides, on n'aurait pas pu se permettre de faire des activités durant l'été. »

De nombreuses familles peinent à couvrir les dépenses de plus de 500 $ par année associées à l'éducation de leurs enfants. « Malheureusement, il faut constater que la demande augmente », dit Sam Watts, PDG de la Mission Bon Accueil. « La hausse du nombre de demandeurs d'asile est une réalité. C'est parmi les plus grands déplacements depuis la Seconde Guerre mondiale. »

Présente à l'événement, Adebusole reçoit des articles scolaires pour ses enfants Beckham, 14 ans, Chelsea, 12 ans, et Mourinho, 11 ans, pour la première fois. La réfugiée nigériane a traversé la frontière américaine il y a un an puisqu'il était extrêmement difficile de trouver un logement et d'obtenir un numéro de sécurité sociale.

« Je ne veux pas être paresseuse, je veux que mes enfants aillent à l'école et fassent partie de la communauté », explique Adebusole. « Ici, on se sent en paix. J'ai obtenu mon permis de travail rapidement. » Elle a travaillé auparavant comme bénévole pour la Mission Bon Accueil et a trouvé un emploi en décembre dernier. Ses enfants parlent déjà tous français et intégreront les classes ordinaires à la rentrée.

Offrir un choix

Les parents pourront aussi faire leurs courses à 10 % du prix de vente en épicerie afin de pouvoir se nourrir « dans le respect de [leurs] goûts et en toute dignité ».

« On n'a le choix de rien quand on est pauvre. Ici, on leur permet de choisir ce qu'ils veulent », explique Sylvie Rochette, directrice générale du Regroupement Partage.

Le système fonctionne grâce à l'agriculture biologique pratiquée par l'organisme sur les terrains dont dispose la Ville de Montréal et aux dons volontaires de 311 épiceries. « L'objectif est quand même de devenir autosuffisants », dit Mme Rochette.

La grande majorité des gens qui profitent de ces opérations ne seront dans une situation de pauvreté que temporairement, souvent à cause de circonstances échappant à leur contrôle telles que des problèmes de santé, de famille ou une perte d'emploi. Selon Sam Watts, il n'y aurait que 20 % des bénéficiaires de ces programmes qui souffrent de pauvreté chronique, d'une génération à l'autre.

« C'est quand il y a trois événements de suite qu'on tombe généralement dans la pauvreté », explique M. Watts. « Personne n'est à l'abri de la pauvreté, on a déjà vu des joueurs de la Ligue nationale qui traversent une mauvaise période, ajoute Mme Rochette. Les enfants n'ont pas à subir ce fardeau. »