Travaux: le secteur du pont Champlain à éviter

Le secteur du pont Champlain sera particulièrement à éviter. Il sera aussi difficile de parvenir jusqu'au pont, à partir de Montréal, que d'en sortir, sur la Rive-Sud, en raison des fermetures de voies commandées par Signature sur le Saint-Laurent (SSL), responsable de la construction du nouveau pont. L'accès à l'île des Soeurs sera aussi compliqué à cause de la fermeture d'une partie de l'autoroute Bonaventure.

PONT CHAMPLAIN, MONTRÉAL

Cette fermeture complète de l'autoroute Bonaventure vers le pont Champlain, à partir de la sortie 4 de l'autoroute, sera en vigueur à compter de 1 h du matin, dans la nuit de ce soir à demain. Elle restera en vigueur jusque dans la nuit de dimanche à lundi. En plus de fermer l'accès au pont à partir du centre-ville, elle compliquera l'entrée vers l'île des Soeurs durant toute la fin de semaine. La déviation se fera par le boulevard Gaëtan-Laberge ou l'autoroute 15. À noter que l'entrée de l'autoroute 15 Sud, à partir de l'île, sera aussi fermée à la circulation à compter de 21 h, ce soir.

PONT CHAMPLAIN, RIVE-SUD

Comme si la fermeture de l'autoroute Bonaventure n'était pas une raison suffisante, en soi, pour éviter le pont Champlain, les entraves qui attendent les automobilistes de l'autre côté du pont devraient les convaincre. Juste après le passage de la Voie maritime, le pont sera réduit à une seule voie de circulation, et ce, jusqu'au boulevard Pelletier, à Brossard. Cette réduction de la capacité routière pourrait provoquer d'importants refoulements du trafic à la sortie du pont à compter de 22 h, ce soir.

Sur la Rive-Sud, la fermeture d'une partie de la route 132 entre le boulevard Rome et la sortie 75 vers le pont Champlain entraînera, elle aussi, son lot de complications pour les usagers du secteur. Les entraves sur la route 132 seront mises en place à compter de 22 h, ce soir. Les voies de desserte de la route seront accessibles aux automobilistes.

ÉCHANGEUR TURCOT

Comme tous les week-ends, depuis janvier, la route 136 (autoroute Ville-Marie) sera fermée dans les deux directions, entre le centre-ville et l'échangeur Turcot, et l'autoroute 20 Ouest sera aussi inaccessible jusqu'à la hauteur du boulevard Angrignon, dans l'arrondissement de Lachine.

Notons enfin qu'un court tronçon de la rue Notre-Dame, entre le boulevard Monk et le chemin de la Côte-Saint-Paul, de part et d'autre de l'autoroute 15, sera aussi fermé pour permettre des travaux sur les structures autoroutières durant toute la fin de semaine. Une partie de la rue restera ouverte à la circulation locale seulement entre le chemin de la Côte-Saint-Paul et la voie ferrée du CN.