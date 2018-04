Congestion routière: l'enfer du Nord

Les Lavallois et les banlieusards de la couronne nord de Montréal perdront collectivement chaque jour plus de 21 000 heures dans la congestion routière d'ici 2021. Cette perte de temps anticipée dans la circulation représente une hausse de 37% par rapport à la situation actuelle et un peu plus du double de celle qui s'observait sur le réseau autoroutier de la banlieue nord en 2014.

Selon une étude de la firme d'ingénierie WSP commandée par la Société de transport de Laval (STL), l'encombrement du réseau autoroutier de la banlieue, combiné à une forte croissance démographique et à l'absence de nouveaux projets de transport majeurs depuis le prolongement du métro à Laval, en 2007, fait augmenter les temps d'attente dans la congestion de manière exponentielle au fil des années.

Ainsi, de 2014 à 2017, malgré l'augmentation de 8% du volume de la circulation sur les autoroutes du nord de Montréal, l'étude de WSP estime que le temps perdu s'est alourdi de 46%, dans la congestion routière, pour les Lavallois et les automobilistes de la couronne.

«Sur les tronçons où les infrastructures routières sont déjà à pleine capacité, il a été observé que le ratio de retard provoqué par chaque véhicule additionnel sur la route augmente de façon exponentielle», peut-on lire dans l'étude de WSP.

D'ici 2021, «les projections démontrent que même si le rythme de croissance du volume automobile a tendance à légèrement diminuer comparativement à la période précédente (5% au lieu de 8%), le temps perdu aura doublé par rapport à l'année de référence 2014 pour atteindre un peu plus de 5,5 millions d'heures perdues» sur toute une année, soit 21 300 heures par jour.

La conséquence concrète la plus visible de cette «aggravation» de la congestion sera un allongement des périodes de pointe, qui commenceront plus tôt et se termineront plus tard, soir et matin. Un nombre croissant d'automobilistes tenteront d'éviter ces heures de pointe «en partant plus tôt ou plus tard de la maison pour le travail».

MOBILISATION RÉGIONALE

Ces constats seront exposés de façon détaillée ce matin en ouverture du Forum sur la mobilité et le transport collectif qui se tient aujourd'hui à Laval, et où seront présents les maires et mairesses de Laval et de 18 municipalités des Basses-Laurentides. Ceux-ci seront réunis pour «dégager des propositions concrètes et efficaces afin de contrer la congestion routière, et ce, au nom du million de citoyens qu'ils représentent».

Le Regroupement des maires soumettra, en après-midi, une déclaration commune, et un plan global d'intervention, fruit d'une concertation régionale inédite, pour s'attaquer au problème de la congestion. Ce plan passera principalement par le développement de nouveaux services de transports en commun intégrés.

Le ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, André Fortin, sera présent et prononcera une allocution à la fin de l'événement.

Depuis déjà plusieurs mois, le premier ministre du Québec Philippe Couillard lance régulièrement des messages d'ouverture aux pistes de solution qui seront proposées par les élus de la banlieue nord, lors de discours ou d'événements liés à la mobilité durable, qu'il décrit comme une «Baie-James du XXIe siècle».

Les données sur la congestion de l'étude de WSP mettent des chiffres sur une réalité qui est largement connue, à savoir que les principaux axes autoroutiers nord-sud, en banlieue nord, ont atteint un point de saturation, de sorte que le moindre ajout de véhicules entraîne des effets exponentiels sur la circulation, principalement en pointe du matin et du soir.

UNE CONGESTION QUI S'ÉTEND

Pour chiffrer cette réalité, les consultants ont isolé 16 tronçons d'autoroute (dans les deux directions, soit 32 segments routiers) et ont observé la vitesse moyenne d'écoulement des véhicules à partir des données émises par des lecteurs GPS.

Le portrait qui s'en dégage n'est pas, en soi, surprenant. Ce sont les autoroutes 15 et 25, entre les autoroutes 640 et 440, l'autoroute 15 Sud, en amont de la rivière des Prairies, et l'autoroute 13, au sud de la 440, qui sont depuis 2014 les plus congestionnées, au nord de la métropole.

De 2014 à 2017, la situation s'est dégradée sur toutes ces autoroutes nord-sud en direction de Montréal avec des augmentations des heures d'attente de 32 à 58%. D'ici 2021, la congestion devrait s'amplifier encore sur les mêmes segments, avec des hausses du temps perdu de 28 à 48%.

La firme WSP prévoit toutefois que la congestion s'étendra de manière encore plus marquée, d'ici 2021, sur certains segments d'autoroutes. Sur l'A15, entre Sainte-Thérèse et Blainville, on prévoit ainsi que le temps perdu des automobilistes va doubler. La hausse des retards anticipée est de 104%. Le temps perdu sur l'autoroute 19 devrait aussi augmenter de 67%, en direction de Montréal, d'ici 2021.

«Des corridors généralement fluides en période de pointe du matin devraient aussi connaître une dégradation de leurs conditions de circulation, indique l'étude de WSP. Des retards récurrents sont ainsi à prévoir sur l'autoroute 640 dans les secteurs de Rosemère et de Boisbriand, et ce, dans les deux directions, entre l'autoroute 13 et la route 335.»