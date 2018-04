Montréal veut élargir le service de BIXI

À l'aube du début de la saison chaude, la mairesse Valérie Plante a indiqué vouloir améliorer l'offre de BIXI sur l'île. «Comme administration, c'est un service qu'on apprécie et on a l'intention d'élargir la zone de desserte pour qu'il soit disponible dans plus d'arrondissements. On veut s'assurer que les coins moins bien desservis puissent en faire l'expérience», a-t-elle déclaré.

L'élue n'a pas précisé comment elle entendait étendre le service. Davantage d'informations devraient être rendues publiques alors que la saison 2018 de BIXI sera officiellement lancée mardi prochain.

Rappelons qu'en 2017, Montréal a investi 2,7 millions dans le développement du BIXI, ce qui a permis de faire l'acquisition de 1000 nouveaux vélos. Le programme triennal d'immobilisations présenté en février par l'administration Plante prévoit de nouveaux achats alors que Montréal a prévu investir 3,6 millions en 2018, 2,8 millions en 2019 et 3 millions en 2020 pour l'expansion de son système.

L'élu responsable des transports, Éric Alan Caldwell, a indiqué que des discussions ont eu lieu avec les nouveaux responsables de BIXI depuis l'élection de Projet Montréal en novembre dernier. «Dès notre arrivée en place, on a eu des rencontres extrêmement fructueuses avec BIXI. On a envoyé un message clair qu'on voulait une progression de BIXI à Montréal.»

«On aime BIXI, on veut que BIXI fasse partie de la mobilité montréalaise. Ça a sa place en ville, sa place à Montréal», a ajouté M. Caldwell.

En 2017, 258 000 personnes ont utilisé le système de vélo en libre-service, pour un total de 4,8 millions de déplacements.