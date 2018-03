12 millions pour l'intégration des immigrants à Montréal

Les nouveaux arrivants s'installant au Québec affichent systématiquement des taux de chômage nettement plus élevés. Ainsi en 2017, 8,7 % des immigrants vivant dans la belle province étaient à la recherche d'un emploi, contre 5,5 % chez les personnes nées au Canada, selon les données de l'Institut de la statistique.

Cet écart, qui perdure depuis des années, est nettement plus grand que dans la province voisine de l'Ontario. L'an dernier, 6,2 % des immigrants y vivant étaient au chômage, contre 5,7 % des gens nés au pays.

La situation est particulièrement difficile au Québec pour les nouveaux arrivants. Les immigrants arrivés depuis 5 ans ou moins affichent un taux de chômage de 15,8 %. En comparaison, 9,9 % des nouveaux arrivants en Ontario se cherchent un emploi.

Deux ministres du gouvernement provincial, David Heurtel et Martin Coiteux, se rendront ainsi à l'hôtel de ville de Montréal pour annoncer le renouvellement d'une entente sur l'intégration des immigrants. Ils annonceront que Québec versera 12 millions sur trois ans à la métropole. C'est deux fois plus que la précédente entente qui prévoyait 2 millions par an.

L'objectif de l'entente est de « rendre Montréal plus accueillante et inclusive pour les personnes immigrantes, et plus particulièrement celles nouvellement arrivées ».

Montréal dit vouloir financer des projets qui aideront les immigrants à améliorer leur employabilité et lever des barrières à leur intégration. C'est le nouveau Bureau d'intégration aux nouveaux arrivants à Montréal qui sera responsable de gérer le programme. L'entente prévoit que la métropole devra transmettre un rapport chaque année sur les projets financés et les résultats obtenus.

Les ministres insisteront pour dire que le renouvellement de cette entente s'inscrit dans le cadre du nouveau « réflexe Montréal ». Québec a augmenté les pouvoirs de la métropole l'an dernier. La Loi prévoit notamment que « la Ville contribue, par son offre de service d'accompagnement des personnes immigrantes sur son territoire, à leur pleine participation, en français, à la vie collective de la métropole ainsi qu'à la consolidation de relations interculturelles harmonieuses ».