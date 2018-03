La Plaza St-Hubert changera de visage

Les amants de la rue Saint-Hubert pourront pousser un soupir de soulagement : la future marquise couvrant la Plaza sera à l'épreuve des pigeons. En plus de moderniser la caractéristique structure de verre de l'artère, le concept retenu par l'administration Plante pour le réaménagement de la rue commerciale prévoit un rétrécissement de la chaussée à une seule voie afin d'élargir les trottoirs.

Une structure allégée

La caractéristique marquise couvrant la Plaza St-Hubert sera maintenue dans le projet, mais changera profondément de visage. Sa structure sera allégée pour moins cacher les façades des bâtiments. Elle ne sera désormais plus en angle, mais pratiquement plate (en fait, elle aura un angle de 2 % pour permettre l'écoulement des eaux). Le maire de Rosemont-La Petite-Patrie, François Croteau, indique que la marquise actuelle représentait un danger en raison de son angle, des passants ayant été blessés par des blocs de neige qui s'étaient détachés.

Sus aux pigeons

Les piétons seront encore protégés des intempéries, mais les oiseaux qui avaient élu domicile sous la marquise n'auront plus d'endroits où nicher. Les longs poteaux métalliques et les grillages sur lesquels ils s'entassaient disparaîtront. « Les pigeons ne pourront pas s'y loger. C'était un problème », a indiqué Valérie Plante. Bien que pratiquement plate, le future marquise ne devra pas être déneigée puisqu'elle sera conçue assez solidement pour soutenir jusqu'à 5 mètres de neige.

Une seule voie

La largeur de la rue Saint-Hubert sera rétrécie pour permettre d'élargir les trottoirs. Ainsi, Rosemont-La Petite-Patrie rendra permanente la voie unique de circulation.

Rappelons que l'arrondissement avait mené pendant plusieurs mois un projet-pilote qui avait réduit de deux à une seule voie de circulation la rue Saint-Hubert. La voie retranchée avait alors été consacrée au stationnement de courte durée. M. Croteau indique que l'idée n'était pas tant d'ajouter de l'espace de stationnement, mais d'occuper l'espace le temps de tester la voie unique. Celle-ci sera « multiusage », c'est-à-dire que voitures et vélos devront partager la chaussée. À gauche, les autos pourront se garer dans une voie de stationnement.

Arbres coupés

L'espace dégagé par le retrait d'une voie permettra d'élargir les trottoirs sur lesquels la Ville compte planter en rive environ 200 arbres. L'enlèvement de la marquise actuelle forcera l'abattage de tous les arbres. De nouveaux devront ainsi être plantés. « C'est malheureux d'avoir à les couper, mais ils n'auraient pas pu s'épanouir, ils étaient en difficulté », a indiqué le conseiller François Limoges.

De l'aide aux commerçants

Durant les travaux, les commerçants auront accès à un soutien de la Ville. Les immeubles commerciaux seront admissibles à une subvention de 50 000 $ à 300 000 $ pour refaire leur façade. L'allègement de la marquise devrait d'ailleurs permettre aux amants de la rue Saint-Hubert de découvrir de belles façades autrefois cachées, a estimé François Croteau. L'association des commerçants s'est par ailleurs réjouie du plan présenté par l'administration Plante mercredi, estimant qu'elle ferait entrer leur rue dans le XXIe siècle.

Des travaux jusqu'à la fin de 2020

Les travaux de réfection de la Plaza St-Hubert débuteront en août pour se terminer à la fin de 2020, un chantier évalué à 55 millions. Les travaux se dérouleront par sections. Voici la séquence du chantier :

Automne 2018 : démantèlement de la marquise entre de Bellechasse et Saint-Zotique

Automne 2018 à été 2019 : remplacement des infrastructures et reconstruction de la chaussée et des trottoirs entre Saint-Zotique et Jean-Talon

Automne 2019 à été 2020 : remplacement des infrastructures et reconstruction de la chaussée et des trottoirs entre Bellechasse et Saint-Zotique